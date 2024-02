New Zealand vs Australia 2024: 215 रन पड़ गए कम, ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम गेंद पर मारी बाजी, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे, 310 की स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने रन कूटे

Highlights टिम डेविड ने 310 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे। 10 गेंद में नाबाद 31 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 216 रन बनाए।

New Zealand vs Australia, 1st T20I 2024: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मैच भारत और पाकिस्तान की तरह रोमांचक होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 215 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अंतिम गेंद पर चौका लगाकर बाजी मार ली। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 216 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड ने 310 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे और 10 गेंद में नाबाद 31 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। कप्तान मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 44 गेंद में 72 नाबाद पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। एक विकेट झटके।

Australia won a high-scoring thriller in Wellington to take a 1-0 lead in the T20I series 👌 #NZvAUS 📝 : https://t.co/rqwX3jLtZU pic.twitter.com/QszL57qDUc

ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श और टिम डेविड के नेतृत्व में टीम ने 3-टी20 मैचों की सीरीज का पहला टी2 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए वेलिंग्टन के स्काई स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने आक्रामक शॉट की रूपरेखा तय की।

New Zealand post a strong total against Australia in the first T20I in Wellington🔥#NZvAUS | 📝: https://t.co/wX1Ezx7VHNpic.twitter.com/mzZJUPXbdI