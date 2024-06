Arshdeep Singh-Jasprit Bumrah T20 World Cup 2024: 6 मैच, औसत 11.86, इकॉनॉमी रेट 7.41 और 15 विकेट, अर्शदीप सिंह ने इस खिलाड़ी ने दिया श्रेय

Highlights Arshdeep Singh-Jasprit Bumrah T20 World Cup 2024: विकेट लेने के कई मौके मिल जाते हैं। Arshdeep Singh-Jasprit Bumrah T20 World Cup 2024: तीन या चार रन ही एक ओवर में देते हैं। Arshdeep Singh-Jasprit Bumrah T20 World Cup 2024: कुलदीप यादव तीन मैचों में सात विकेट ले चुके हैं।

Arshdeep Singh-Jasprit Bumrah T20 World Cup 2024: तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी से बाकी भारतीय गेंदबाजों को बेहद दबाव के हालात में भी विकेट लेने का मौका मिल जाता है। अर्शदीप अब तक टी20 विश्व कप में 11.86 की औसत और 7.41 की इकॉनॉमी रेट से 15 विकेट ले चुके हैं। दूसरी ओर बुमराह ने 11 विकेट लिए हैं, लेकिन उनका इकॉनॉमी रेट 4 . 08 ही रहा है। अर्शदीप ने कहा,‘मुझे लगता है कि काफी श्रेय जसप्रीत को जाता है, क्योंकि वह बल्लेबाजों पर काफी दबाव बनाते हैं। वह तीन या चार रन ही एक ओवर में देते हैं।’

उन्होंने कहा,‘ऐसे में मुझे सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है और विकेट लेने के कई मौके मिल जाते हैं। वे मेरे खिलाफ अधिक जोखिम लेने लगते हैं और फिर विकेट मिलने के मौके बन जाते हैं। इसलिए इसका ज्यादा श्रेय जसप्रीत को जाता है।’ स्पिनर कुलदीप यादव तीन मैचों में सात विकेट ले चुके हैं।

उनके बारे में अर्शदीप ने कहा ,‘कुलदीप चैम्पियन स्पिनर है। उसे जब भी मौका मिलता है, वह विकेट लेता है। वह टीम का अहम खिलाड़ी है और उम्मीद है कि वह आगे और भी विकेट लेगा।’ इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के बारे में उन्होंने कहा,‘इस समय मैं कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। हालात देखकर समझेंगे कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं।’