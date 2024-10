New Zealand Test captain 2024: श्रीलंका में 2-0 से कुटाई?, टीम इंडिया के खिलाफ छोड़ दी कप्तानी, 82 टेस्ट में 5519 रन बनाने वाले खिलाड़ी को बनाया कप्तान!

Highlights New Zealand Test captain 2024: टिम साउदी ने 14 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की। New Zealand Test captain 2024: कीवी टीम ने छह जीते, छह हारे और दो मैच ड्रॉ खेले। New Zealand Test captain 2024: श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हारने के बाद आई।





New Zealand Test captain 2024: न्यूजीलैंड क्रिकेट में हार के बाद हाहाकार है। श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान टिम साउदी ने कप्तानी पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 82 टेस्ट मैच में 5519 रन बनाने वाले और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज टॉम लैथम को नया कप्तान बनाया है। टॉम लैथम के सामने टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को घोषणा की कि टिम साउदी ने न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया है। लैथम भूमिका निभाएंगे। यह घोषणा श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हारने के बाद आई।

लैथम का पहला कार्यभार भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज होगी। न्यूजीलैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज साउदी ने 2008 में पदार्पण के बाद से टीम के लिए 102 टेस्ट खेले हैं और 382 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 में केन विलियमसन से कप्तानी संभाली और 14 टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया, जिसमें छह जीत, छह हार और दो ड्रॉ रहे।

साउदी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के बयान में कहा,‘मैंने अपने पूरे करियर में हमेशा टीम को प्राथमिकता दी और मुझे लगता है कि मेरा यह फैसला टीम के हित में है।’ उन्होंने कहा,‘मेरा मानना है कि अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करके, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके, विकेट लेना जारी रखकर और न्यूजीलैंड की जीत में योगदान देकर मैं टीम के लिए सबसे अच्छी सेवा कर सकता हूं।’

इस 35 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अब तक 102 टेस्ट, 161 वनडे और 126 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 382 विकेट लिए हैं और न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों में महान रिचर्ड हैडली (431) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। साउदी ने कहा,‘‘मैंने हमेशा अपने साथी खिलाड़ियों का समर्थन किया है और मैं टॉम को इस भूमिका के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

वह जानता है कि उसका साथ देने के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा जैसा कि वह वर्षों से मेरे लिए करता रहा है।’’ न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा कि साउदी ने टीम के हित में यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा,‘‘टिम एक शानदार खिलाड़ी और बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं और टीम में उनका सभी खिलाड़ी बहुत सम्मान करते हैं।

आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसे छोड़ना आसान नहीं होता है लेकिन टिम ने टीम के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया। वह हमारे महान खिलाड़ियों में से एक हैं और आगे भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।’’ केन विलियमसन के दिसंबर 2022 में पद से हटने के बाद साउदी ने न्यूजीलैंड के कप्तान का पद संभाला था।

न्यूजीलैंड को हाल में श्रीलंका दौरे में दोनों टेस्ट मैच में हर का सामना करना पड़ा था जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ नोएडा में उसका एकमात्र टेस्ट बारिश की भेंट चढ़ गया था। न्यूजीलैंड अब भारत के खिलाफ तीन टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलेगा जिसका पहला मैच 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में शुरू होगा।