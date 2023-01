India vs New Zealand 2023: भारत के खिलाफ दिग्गज हरफनमौला करेगा कप्तानी, साउदी और विलियमसन बाहर, यहां देखें लिस्ट, जानें शेयडूल

Highlights स्पिनर बेन लिस्टर को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। 27 जनवरी को रांची में पहला टी20 मैच खेला जाएगा। 18 जनवरी को हैदराबाद में तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज शुरू होगी।

New Zealand T20 and odi Squad For India Series: भारत के खिलाफ टी20 मैच और एकदिवसीय सीरीज से टिम साउदी और केन विलियमसन बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के दिग्गज हरफनमौला खिलाड़ी मिचेल सेंटनर भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड का नेतृत्व करेंगे, जो तीन एकदिवसीय मैचों के बाद होगी।

15 सदस्यीय टीम में बाएं हाथ के अनकैप्ड स्विंग गेंदबाज बेन लिस्टर भी शामिल हैं। हरफनमौला हेनरी शिपले भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में पदार्पण किया था। सुपर स्मैश के पिछले सीजन में शिपले अग्रणी विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे।

नौ खिलाड़ी पिछले साल हुए टी20 विश्वकप में टीम का हिस्सा थे

लिस्टर (27) ने पिछले साल भारत में ‘न्यूजीलैंड ए’ टीम में पदार्पण किया था। हालांकि निमोनिया से पीड़ित होने के बाद उन्हें दौरा बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ा था। सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम में टी20 के कई अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें से नौ खिलाड़ी पिछले साल हुए टी20 विश्वकप में टीम का हिस्सा थे।

काइल जैमीसन, मैट हेनरी, एडम मिल्ने और बेन सियर्स चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। केन विलियमसन और टिम साउदी भारत की यात्रा करने वाली न्यूज़ीलैंड टीम का हिस्सा नहीं होंगे, दोनों पाकिस्तान सीरीज के बाद मुख्य कोच गैरी स्टीड और गेंदबाजी कोच शेन जुर्गेंसन के साथ न्यूज़ीलैंड वापस जाएंगे। ल्यूक रोंची मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे।

भारत बनाम न्यूजीलैंडः देखें शेयडूल (टी20 और एकदिवसीय सीरीज)

18 जनवरीः पहला वनडे, हैदराबाद, अपराह्न 2:00 बजे

21 जनवरी, दूसरा वनडे, रायपुर, अपराह्न 2:00 बजे

24 जनवरी, तीसरा वनडे, इंदौर, अपराह्न 2:00 बजे।

27 जनवरी, पहला टी20, रांची, शाम सात बजे

29 जनवरी, दूसरा टी20, लखनऊ, शाम सात बजे

01 फरवरी, तीसरा टी20, अहमदाबाद, शाम सात बजे।

न्यूजीलैंड टी20 टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेन क्लीवर, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, बेन लिस्टर, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रिपन, हेनरी शिपली, ईश सोढ़ी, ब्लेयर टिकनर।

न्यूजीलैंड की वनडे टीम: टॉम लाथम (कप्तान), फिन एलेन, डग ब्रासवेल, माइकल ब्रासवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोंवे, जैकब डफी, जॉकी फर्ग्युसन, डेरिल मिशेल , हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनेर, हेनरी शिपले, ईश सोढ़ी और ब्लेयर टिकनर।