Highlights नसीम शाह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। पाकिस्तान ने मेजबान टीम को तीसरे और अंतिम वनडे को 9 रन से हराकर जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से हराकर सूपड़ा साफ कर दिया।

Netherlands vs Pakistan: एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ हाथ खोल लिए। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से हराकर सूपड़ा साफ कर दिया। पाकिस्तान ने मेजबान टीम को तीसरे और अंतिम वनडे को 9 रन से हराकर जीत दर्ज की। नसीम शाह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 43वें ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 125 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। लेकिन उनके अलावा पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाज स्कोर बनाने में नाकाम रहे। नसीम शाह ने अपना पहला पांच विकेट लिया और नीदरलैंड को 197 पर रोक दिया।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने तेज आक्रमण की सराहना की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान के पास बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे। हम एक टीम के रूप में खुश हैं। सारा श्रेय लड़कों को जाता है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद पाकिस्तान की टीम 49.4 ओवर में 206 रन के स्कोर पर सिमट गयी।

The Dutch gave Pakistan a scare, though it was Babar Azam's men that held their nerve in Rotterdam.



All the #NEDvPAK talking points as the visitors claimed important #CWCSL points ⬇https://t.co/b3f1alzGE7