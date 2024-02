Neil Wagner Retires 2024: 64 मैच, 260 विकेट, 874 रन, 94 चौके और 36 छक्के, 9 बार 5 विकेट लेने का कारनामा, भारत के खिलाफ 2022 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने...

Highlights क्राइस्टचर्च में दूसरे टेस्ट से पहले टीम से बाहर कर दिया जाएगा। वेलिंगटन में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं होंगे। भारत के खिलाफ 2022 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

Neil Wagner Retires 2024: न्यूजीलैंड के आक्रामक तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 37 साल के खिलाड़ी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नील ने 64 टेस्ट मैच में 260 विकेट लिए। 874 रन बनाए और इस दौरान 94 चौके और 36 छक्के लगाए। नील ने 9 बार 5 विकेट लिए हैं। भारत के खिलाफ 2022 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 12 साल पुराना टेस्ट करियर खत्म हो गया है। 37 वर्षीय वैगनर ने यह निर्णय तब लिया, जब उन्हें सूचित किया गया कि वह गुरुवार (29 फरवरी) से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेलिंगटन में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं होंगे। अब उन्हें क्राइस्टचर्च में दूसरे टेस्ट से पहले टीम से बाहर कर दिया जाएगा।

A veteran of New Zealand's bowling attack and a key member of their victory in the inaugural ICC World Test Championship final against India has called time on his international career 👏



