Narendra Modi Meet Champions: रोहित एंड कंपनी से मिले पीएम मोदी, देखें वीडियो

Highlights पीएम मोदी से मिले टीम इंडिया के खिलाड़ी टीम ने 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया मुंबई में जश्न की तैयारी, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं फैंस

Narendra Modi Meet Champions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टी-20 विश्व कप विजेता टीम इंडिया के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री आवास पर मिले।

पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बारी-बारी बातचीत की। पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर सभी खिलाड़ी गदगद थे।

पीएम मोदी ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, कोच राहुल द्राविड से बात की। पीएम मोदी ने इसके बाद सभी खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवाई। देखिए आप भी पूरी बातचीत का वीडियो।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि पीएम मोदी से मुलाकात कर भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। दिल्ली हवाई अड्डे से टीम स्पेशल फ्लाइट से मुंबई पहुंचेगी।

मुंबई में जश्न की तैयारी और क्या है सुरक्षा व्यवस्था

भारतीय क्रिकेट टीम की विजय यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर ज्वाइंट सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि एमसीए और बीसीसीआई के साथ हमारी बैठक हुई है। हमने मरीन ड्राइव पर यातायात के लिए डायवर्जन किया है और बैरिकेडिंग भी की है। आम जनता के लिए 4 बजे से वानखेड़े स्टेडियम खोल दिया जाएगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

टी-20 विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया के दिल्ली पहुंचने पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि सभी लोग खुश हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और कई देशों को हराकर आईसीसी टी-20 विश्व कप जीतना एक बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन और बीसीसीआई अधिकारियों को इसका श्रेय देना चाहूंगा। वे आज एयर इंडिया के एक निजी चार्टर्ड विमान से यहां पहुंचे और अब वे मुंबई के लिए रवाना होंगे और वहां उनका स्वागत किया जाएगा।

दिल्ली एयरपोर्ट पर केक काटा

29 जून को बारबाडोस में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया और टी-20 विश्व कप अपने नाम किया। हालांकि, वहां तूफान की वजह से टीम इंडिया फंस गई थी।

लेकिन, बीसीसीआई के द्वारा स्पेशल फ्लाइट से टीम के खिलाड़ी गुरुवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके फैंस ने उनका भव्य स्वागत किया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्राविड ने दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में केक काटा।