IND VS AUS FINAL: विजेता टीम पर होगी पैसों की बरसात, हारने वाली टीम भी होगी मालामाल

Highlights IND VS AUS FINAL: जीतने वाली टीम को 33 करोड़ रुपये का चेक दिया जाएगा WORLD CUP 2023: हारने वाली टीम को 16.65 करोड़ रुपये दिए जाएंगे SEMIFINAL हारने वाली टीम को भी मिलेगी मोटी रकम

IND VS AUS FINAL: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम फाइनल मुकाबला खेलने के लिए उत्साहित हैं। भारत जहां 12 साल बाद फाइनल खेलने के लिए तैयार है तो वहीं 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार है।

📸📸 Finale ready! ⏳



We're less than 24 hours away from the #CWC23 summit clash 🏟️#TeamIndia | #MenInBlue | #Final | #INDvAUSpic.twitter.com/vpd87iSZfG