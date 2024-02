नामीबिया के लॉफ्टी-ईटन ने टी20 में सबसे तेज शतक जड़ा, सिर्फ 33 गेंदों में ठोकी सेंचुरी, पीछे छूटे रोहित शर्मा और डेविड मिलर

Highlights नामीबिया के लॉफ्टी-ईटन ने पुरुष टी20 में सबसे तेज शतक जड़ कर नया रिकॉर्ड कायम किया नेपाल के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों पर शतक लगाया पिछला सबसे तेज शतक नेपाल के कुशल मल्ला के नाम था

fastest-ever Men's T20I 100: नामीबिया के लॉफ्टी-ईटन ने पुरुष टी20 में सबसे तेज शतक जड़ कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। नामीबिया के बल्लेबाज जान निकोल लॉफ्टी-ईटन ने नेपाल के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों पर शतक लगाया। इस दमदार पारी के दम पर वह टी20 में इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए।

INTO THE RECORD BOOKS!



Namibia's Jan Nicol Loftie-Eaton has broken the record of the fastest men's T20I hundred by one ball 🔥



