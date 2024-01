Musheer Khan ICC Under 19 World Cup 2024: आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में 300 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, पाकिस्तान के शाहजेब पीछे, धवन क्लब में शामिल

Highlights शानदार प्रयास से पाकिस्तान के शाहजेब खान को पीछे छोड़ दिया। अपनी 131 रन की पारी के दौरान मुशीर ने केवल 126 गेंदों पर 13 चौके और तीन छक्के लगाए। बड़े भाई सरफराज खान को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है।

Musheer Khan ICC Under 19 World Cup 2024: मुशीर खान ने आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में अपने दूसरे शतक के साथ न्यूजीलैंड के आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। बड़े भाई सरफराज खान को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है। मंगौंग ओवल में एक आदर्श बल्लेबाजी विकेट पर मुशीर ने कीवी गेंदबाजी लाइन-अप को ध्वस्त कर दिया और मौजूदा प्रतियोगिता में 300 रन के आंकड़े को तोड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए और अपने शानदार प्रयास से पाकिस्तान के शाहजेब खान को पीछे छोड़ दिया। अपनी 131 रन की पारी के दौरान मुशीर ने केवल 126 गेंदों पर 13 चौके और तीन छक्के लगाए। 18 वर्षीय मुशीर ने एक छोर से सभी दिशाओं में स्ट्रोक लगाए, जबकि उन्होंने चार के लिए अपर-कट के साथ शुरुआत की।

मुशीर अंडर-19 विश्व कप में दो शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। शिखर धवन यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे, उन्होंने 2004 में तीन शतक लगाए थे। खान के दूसरे शतक और सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह की 52 रन की पारी से भारत ने आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स चरण के मुकाबले में मंगलवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ आठ विकेट पर 295 रन बनाए। मेनगॉन्ग ओवल की बल्लेबाजी की अनुकूल पिच पर मुशीर ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाई और मौजूदा प्रतियोगिता में 300 रन के आंकड़े को पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने।

मुशीर ने 126 गेंद में 13 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 131 रन की पारी खेली। मुशीर ने विकेट के चारों तरफ शॉट लगाए और दौड़कर भी ढेरों रन बटोरे। वह अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में भी सफल रहे। भारत की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले अर्शिन कुलकर्णी (09) का विकेट टीम ने जल्दी गंवा दिया।

मुशीर और आदर्श ने इसके बाद दूसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़कर पारी को संवारा। आदर्श शुरुआत से ही अच्छी लय में नजर आए। वह हालांकि 18वें ओवर में जैक कमिंग (37 रन पर एक विकेट) की ऑफ साइड से बाहर की गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में ओलिवर तेवतिया को कैच दे बैठे। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 58 गेंद का सामना करते हुए छह चौके मारे।

भारतीय कप्तान उदय सहारन (57 गेंद में 35 रन, दो चौके) अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। उन्होंने इस मैच से पहले लगातार तीन अर्धशतक जड़े थे। सहारन ने हालांकि मुशीर के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़कर भारत के बड़े स्कोर का मंच तैयार किया।

भारत ने हालांकि अंतिम ओवरों में नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम 300 रन के आंकड़े को पार करने में विफल रही। मुशीर शतक पूरा करने के बाद 48वें ओवर में मेसन क्लार्क का शिकार बने। क्लार्क ने 64 रन देकर चार विकेट चटकाए।