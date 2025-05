Operation Sindoor: भारतीय वायु सेना ने जम्‍मू और श्रीनगर एयरपोर्ट पर हवाई क्षेत्र को बंद करने की पुष्टि की है, जिसके परिणामस्वरूप आज के लिए नागरिक उड़ान संचालन पूरी तरह से स्थगित हो गए हैं। जानकारी के लिए दोनों हवई अडडे वायुसेना के अधीन आते हैं।

श्रीनगर एयरपोर्ट के निदेशक जावेद अंजुम ने इसकी ​​पुष्टि करते हुए कहा कि "एयरफील्ड बंद है और आज श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी नागरिक उड़ान संचालित नहीं होगी।"

यह कदम ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में उठाया गया है, जो नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया एक सटीक हमला है।

BREAKING NEWS 🚨

Due to current ongoing situation, airports in parts of northern India, including Dharamshala (DHM), Leh (IXL), Jammu (IXJ), Srinagar (SXR), and Amritsar (ATQ), are closed until further notice. #Pakistani#PakistanArmy#OperationSindoor#IndiaPakistanpic.twitter.com/lxdLUUtLis