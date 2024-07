Gautam Gambhir-Ajit Agarkar Press Conference live: फिटनेस और ड्रेसिंग रूम फीडबैक, यहां भारी पड़े सूर्यकुमार, हार्दिक पर क्या बोले गंभीर और अगरकर

Highlights Gautam Gambhir-Ajit Agarkar Press Conference live: रोहित शर्मा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान होंगे। Gautam Gambhir-Ajit Agarkar Press Conference live: सूर्यकुमार यादव तीन मैचों में 15 सदस्यीय टी20 टीम की अगुआई करेंगे। Gautam Gambhir-Ajit Agarkar Press Conference live: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगा।

Gautam Gambhir-Ajit Agarkar Press Conference live Highlights: मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने सोमवार को कहा कि जब हार्दिक पंड्या पर तरजीह देकर सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम की कप्तान बनाने का फैसला किया गया तो फिटनेस, ड्रेसिंग रूम से फीडबैक और लगातार उपलब्धता उनके पक्ष में रही। अगरकर भारत के श्रीलंका दौरे से पहले नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया से बात कर रहे थे। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम को तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही एकदिवसीय मैच खेलने हैं।

संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अगरकर ने कहा, ‘‘फिटनेस एक स्पष्ट चुनौती थी और हम ऐसा खिलाड़ी चाहते थे जिसके अधिक समय उपलब्ध रहने की संभावना हो।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में से एक है और कप्तान के रूप में उसके सभी मैचों में खेलने की संभावना है। हमें लगता है कि वह कप्तान बनने का हकदार है और हम देखेंगे कि वह इस भूमिका में कैसे फिट बैठता है।’’

स्टार ऑलराउंडर पंड्या के बारे में अगरकर ने कहा, ‘‘हार्दिक जैसा कौशल मिलना मुश्किल है और फिटनेस मिलना भी मुश्किल है। हमारे पास थोड़ा और समय है और हम कुछ चीजों पर गौर कर सकते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘फिटनेस एक स्पष्ट चुनौती थी और हम ऐसा खिलाड़ी चाहते थे जो अधिक समय उपलब्ध हो। हमने ड्रेसिंग रूम से भी सामान्य फीडबैक लिया है।’’

पूर्व उप कप्तान लोकेश राहुल की अनदेखी पर उन्होंने कहा, ‘‘जब राहुल को बाहर किया गया तो मैं वहां नहीं था।’’ श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगा। उसके बाद 28 और 30 जुलाई को दो अन्य टी20 मैच होंगे। सभी मैच पाल्लेकल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

सूर्यकुमार यादव तीन मैचों में 15 सदस्यीय टी20 टीम की अगुआई करेंगे। इसके बाद कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दो, चार और सात अगस्त को एकदिवसीय मैच खेले जाएंगे। टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान होंगे।