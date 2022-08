Mumbai Indians: राशिद खान, रबाडा, लिविंगस्टोन और सैम कुरेन मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, जानें पूरा मामला

Highlights फ्रेंचाइजी को एमआई अमीरात और एमआई केप टाउन के नाम से जाना जाएगा। MI अमीरात यूएई के इंटरनेशनल लीग T20 का हिस्सा होगा, वहीं MI केप टाउन क्रिकेट साउथ अफ्रीका T20 लीग में शामिल होगा। नीता एम अंबानी ने कहा, "मुझे 'एमआई एमिरेट्स' और 'एमआई केप टाउन' का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस के मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यूएई के इंटरनेशनल लीग टी20 और क्रिकेट साउथ अफ्रीका टी20 लीग के लिए अपनी फ्रेंचाइजी के नाम और ब्रांड पहचान का खुलासा किया है। दो फ्रेंचाइजी को एमआई अमीरात और एमआई केप टाउन के नाम से जाना जाएगा।

जहां MI अमीरात यूएई के इंटरनेशनल लीग T20 का हिस्सा होगा, वहीं MI केप टाउन क्रिकेट साउथ अफ्रीका T20 लीग में शामिल होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता एम अंबानी ने कहा, "मुझे 'एमआई एमिरेट्स' और 'एमआई केप टाउन' का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो हमारे वनफैमिली में सबसे नया है।"

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा और इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग के पहले सत्र में मुंबई केपटाउन के लिये खेलेंगे। आईपीएल में मुंबई के लिये खेलने वाले डेवाल्ड ब्रेविस ओर इंग्लैंड के हरफनमौला सैम कुरेन को भी टीम ने सीधे खरीदा है।

