Mumbai Indians IPL 2025: मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव?, मार्क बाउचर और जहीर खान की जगह इन पूर्व खिलाड़ी को बनाया मुख्य और गेंदबाजी कोच, देखें लिस्ट

Mumbai Indians IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तैयारी शुरू हो गई। सभी 10 टीमों ने पेंच कसना शुरू कर दिया। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन 2024 में बेहद खराब रहा था। मुंबई इंडियंस ने बड़े बदलाव किए। मुख्य कोच और गेंदबाजी कोच को बदल दिया गया है। मुंबई इंडियंस ने 2023 चरण में नॉकआउट के लिए क्वालीफाई किया, लेकिन 2024 का प्रदर्शन काफी खराब रहा, जिसमें टीम 14 मैच में से केवल चार में ही जीत दर्ज कर पाई। महेला जयवर्धने मुख्य कोच और पारस म्हाम्ब्रे गेंदबाजी कोच के रूप में काम करेंगे।

जयवर्धने इस तरह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर की जगह लेंगे जो दो साल तक मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच थे। पारस भारत के पूर्व सुपरस्टार जहीर खान की जगह लेंगे। जो लखनऊ सुपर जाइट्स से जुड़ गए हैं। मुंबई इंडियंस ने मेगा नीलामी से पहले बड़ा बदलाव किया। जयवर्धने 2017-2022 तक मुंबई इंडियंस के साथ इसी भूमिका में जुड़े हुए थे।

Thank you, Mark, for your leadership and dedication! 💙



Wishing you the best for what’s next ✨#MumbaiMeriJaan#MumbaiIndianspic.twitter.com/t8QEj5ioxN— Mumbai Indians (@mipaltan) October 13, 2024