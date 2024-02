एमएस धोनी अपने बचपन के दोस्त की कंपनी के स्टिकर वाले बैट के साथ अभ्यास करते देखे गए, तस्वीर वायरल

Highlights एमएस धोनी सुर्खियों में बने रहते हैं दोस्त की कंपनी के स्टिकर वाले बैट के साथ अभ्यास करते देखे गए प्राइम स्पोर्ट्स धोनी के लिए खास है

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों लेकिन किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में एमएस धोनी को अपने बल्ले पर प्राइम स्पोर्ट्स स्टिकर के साथ अभ्यास करते देखा गया। प्राइम स्पोर्ट्स धोनी के लिए खास है क्योंकि इसका स्वामित्व उनके बचपन के दोस्त परमजीत सिंह के पास है।

परमजीत सिंह ने धोनी के पहले बैट प्रायोजन को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिससे उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। धोनी के प्राइम स्पोर्ट्स के बल्ले से अभ्यास करते हुए देखकर एक बार फिर उनके दोस्तों का समर्थन करने के गुण की चर्चा की जारी है। यह खबर न केवल खेल के प्रति धोनी के समर्पण को उजागर करती है बल्कि उनके और उन लोगों के बीच के स्थायी बंधन का भी जश्न मनाती है जो शुरू से ही उनके साथ रहे हैं।

PRIME SPORTS striker on Dhoni's bat.



Prime Sports is the name of store owned by Paramjit Singh, a childhood friend MS Dhoni who helped to get Dhoni's first bat sponsorship. ❤️@MSDhoni#MSDhoni#WhistlePodupic.twitter.com/Sfk8btLYSu