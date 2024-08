VIDEO: एमएस धोनी ने IPL 2025 में खेलने को लेकर कही ये बात, सोशल मीडिया में वीडियो ने मचाई सनसनी

Highlights हैदराबाद में हाल ही में एक प्रचार कार्यक्रम में, धोनी ने अपने आईपीएल भविष्य को लेकर अटकलों को संबोधित किया पूर्व भारतीय कप्तान ने जोर देकर कहा कि उनका निर्णय खिलाड़ी प्रतिधारण और अन्य प्रमुख विनियमों से संबंधित अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा धोनी ने कहा, इसके लिए बहुत समय है, अभी गेंद हमारे पाले में नहीं है

IPL 2025: क्रिकेट जगत इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एमएस धोनी के भविष्य का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन दिग्गज कप्तान ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ अपनी निरंतर भागीदारी पर एक रहस्यमय रुख बनाए रखा है। 2025 सीज़न के लिए आईपीएल के नियम और कानून अभी भी अनिश्चित हैं, इसलिए सीएसके के साथ धोनी का भविष्य अनिश्चितता में डूबा हुआ है।

हैदराबाद में हाल ही में एक प्रचार कार्यक्रम में, धोनी ने अपने आईपीएल भविष्य को लेकर अटकलों को संबोधित किया। पूर्व भारतीय कप्तान ने जोर देकर कहा कि उनका निर्णय खिलाड़ी प्रतिधारण और अन्य प्रमुख विनियमों से संबंधित अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा। धोनी ने कहा, "इसके लिए बहुत समय है। हमें देखना होगा कि वे खिलाड़ी प्रतिधारण आदि पर क्या निर्णय लेते हैं। अभी, गेंद हमारे पाले में नहीं है।"

उनका बयान एक विचारशील और रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लिया गया कोई भी निर्णय "टीम के सर्वोत्तम हित" में हो। सीएसके के साथ धोनी का कार्यकाल कई आईपीएल खिताबों सहित बेजोड़ सफलताओं से भरा रहा है।

हालांकि, रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में 2024 सीज़न में टीम पांचवें स्थान पर रही और प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही, जिससे आगे चलकर धोनी की भूमिका के बारे में अटकलें बढ़ गई हैं। आईपीएल 2025 प्लेयर रिटेंशन स्कीम और अन्य नियमों को लेकर अनिश्चितता उनके संभावित निर्णय की जिज्ञासा को बढ़ाती है।

