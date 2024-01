Ram Mandir: एमएस धोनी को राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में शामिल होने का मिला निमंत्रण

Highlights चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान को सोमवार, 15 जनवरी को रांची में उनके आवास पर निमंत्रण दिया गया एमएस धोनी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सह-प्रांत सचिव धनंजय सिंह ने निमंत्रण दिया तेंदुलकर और कोहली के बाद धोनी राम मंदिर अभिषेक समारोह में आमंत्रित होने वाले नवीनतम क्रिकेटर बने

रांची: विश्व कप विजेता भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अयोध्या में राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित "प्राण प्रतिष्ठा समारोह" में आमंत्रित किया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान को सोमवार, 15 जनवरी को रांची में उनके आवास पर निमंत्रण दिया गया।

एमएस धोनी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सह-प्रांत सचिव धनंजय सिंह ने निमंत्रण दिया । जब पूर्व क्रिकेटर को अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर अभिषेक के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया तो भाजपा के प्रदेश संगठन महासचिव कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे।

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद एमएस धोनी राम मंदिर अभिषेक समारोह में आमंत्रित होने वाले नवीनतम क्रिकेटर बन गए हैं। 13 जनवरी को ही सचिन तेंदुलकर को मुंबई स्थित उनके आवास पर निमंत्रण मिला था।

