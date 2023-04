RCB vs CSK: आईपीएल के इतिहास में RCB के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने धोनी, वॉर्नर के साथ साझा किया रिकॉर्ड

Highlights आईपीएल में धोनी का सर्वश्रेष्ठ नाबाद 84 रन भी 2019 में आरसीबी के खिलाफ आया था एमएस धोनी को शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए 2 रनों की आवश्यकता थी लेकिन वह सोमवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के खिलाफ 1 रन ही बना सके

IPL 2023: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने डेविड वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी की और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैंलेजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ संयुक्त अग्रणी रन-स्कोरर बन गए। आईपीएल में धोनी का सर्वश्रेष्ठ नाबाद 84 रन भी 2019 में आरसीबी के खिलाफ आया था।

एमएस धोनी को शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए 2 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने सोमवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 1 गेंद का सामना करते हुए 1 रन ही बनाए और डेविड वार्नर के साथ बराबरी की। इस मैच में वह नाबाद रहे।

आरसीबी के पूर्व कप्तान कोहली और एमएस धोनी की खूब जमती है। जब धोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और विराट कोहली को बागडोर सौंप दी। 2017 में, कोहली ने भारत की सीमित ओवरों की टीमों के कप्तान के रूप में पदभार संभाला जब धोनी ने पद छोड़ने का फैसला किया।

एमएस धोनी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए लगभग तीन साल हो चुके हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों की एक बहुत बड़ी संख्या है। जब वह मैदान में उतरते हैं तो स्टेडियम उनके नाम से गूंजने लगता है।

