Monank Patel United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: सुपर ओवर में 18 रन बनाने से हमारा पलड़ा भारी, अमेरिकी कप्तान मोनांक पटेल ने कहा-इस रणनीति से दी मात...

Highlights Monank Patel United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: मैच सुपर ओवर में नहीं जाना चाहिये था। Monank Patel United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: हमें निर्धारित समय में ही जीत लेना चाहिये था। Monank Patel United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: सुपर ओवर में 18 रन बनाने से हमारा पलड़ा भारी हो गया।

Monank Patel United States vs Pakistan T20 World Cup 2024: पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अमेरिकी कप्तान मोनांक पटेल ने कहा कि उनकी टीम ने सुपर ओवर तक चले टी20 विश्व कप के मुकाबले में दबाव महसूस नहीं किया और दर्शकों का समर्थन बाबर आजम की टीम पर भारी पड़ गया। पटेल के अर्धशतक के दम पर अमेरिका ने 2009 की चैम्पियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया। पटेल ने कहा ,‘हमें निर्धारित समय में ही जीत लेना चाहिये था और यह मैच सुपर ओवर में नहीं जाना चाहिये था।

हमने जिस संयम के साथ खेला और सुपर ओवर में 18 रन बनाने से हमारा पलड़ा भारी हो गया।’ उस समय टीम में क्या बात हो रही थी, यह पूछने पर उन्होंने कहा ,‘हम यही बात कर रहे थे कि हम पर कोई दबाव नहीं है। सारा दबाव पाकिस्तान पर है। हमें पता था कि दर्शक पाकिस्तान के साथ ज्यादा है। यही उन पर भारी पड़ जायेगा और हम अच्छा खेले तो उन पर दबाव अधिक होगा।’

It's been an incredible journey for USA's Super Over hero, Saurabh Netravalkar 🌟 #T20WorldCup pic.twitter.com/rwmSSb9Xpi

गुजरात के आणंद में जन्मे पटेल ने कहा कि उनकी टीम ने पावरप्ले में जबर्दस्त गेंदबाजी की। उन्होंने कहा ,‘हमने पावरप्ले के छह ओवरों में उन्हें रन नहीं बनाने दिये और दबाव में रखा। इससे हमें मदद मिली। हमारा लक्ष्य टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का ही था। हमें पता था कि पहले आधे घंटे में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। इस मैदान पर 160 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था।’

The American fairytale continues 🇺🇸😍



USA beat Pakistan in one of the biggest results in #T20WorldCup history and are ready to take on India next.



