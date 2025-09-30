मोहसिन नकवी द्वारा टीम इंडिया को एशिया कप पदक सौंपने के लिए रखी शर्तें

Asia Cup Trophy Controversy: भारत की एशिया कप जीत से जुड़े विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने विजेताओं के पदक भारतीय टीम को सौंपने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन केवल एक विशिष्ट शर्त के तहत। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पदक वितरण के लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित करने के लिए सहमत हो जाता है, तो नकवी भारत को पदक देने के लिए तैयार हैं।

यह घटनाक्रम मैच के बाद की तनावपूर्ण स्थिति के बाद आया है, जहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने दुबई में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद नकवी से एशिया कप ट्रॉफी या पदक लेने से इनकार कर दिया था। हालाँकि व्यक्तिगत पुरस्कार स्वीकार किए गए, लेकिन टीम ने आधिकारिक ट्रॉफी समारोह में भाग नहीं लिया, कथित तौर पर राजनीतिक तनाव और नकवी की प्रस्तुतिकर्ता की भूमिका से असहजता के कारण।

जवाब में, नक़वी ने अब एक समाधान पेश किया है, लेकिन भारतीय पक्ष के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। वह ज़ोर देकर कहते हैं कि पदक केवल एक औपचारिक समारोह में, एसीसी प्रमुख के रूप में उनकी उपस्थिति में, सौंपे जाएँ। कई लोग इस शर्त को फ़ाइनल के दौरान हुई बड़ी उपेक्षा के बाद व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रतिष्ठा बहाल करने के प्रयास के रूप में देखते हैं।

हालांकि, भारतीय क्रिकेट अधिकारियों के इस मांग पर सहमत होने की संभावना कम है, खासकर उस स्पष्ट संदेश को देखते हुए जो मूल प्रस्तुति के दौरान उनके इनकार से दिया गया था। बीसीसीआई के करीबी सूत्रों का कहना है कि भारत नक़वी से जुड़े किसी भी सार्वजनिक समारोह में शामिल होने का इच्छुक नहीं है, और वह चाहेगा कि पदक चुपचाप या तटस्थ माध्यमों से सौंपे जाएँ।

मामला अब सिर्फ़ ट्रॉफी विवाद से कहीं आगे जा चुका है, यह दर्शाता है कि क्रिकेट और राजनीति, ख़ासकर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, किस हद तक एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, एशिया कप विजेताओं को पदक नहीं मिले हैं, और इस गतिरोध के तुरंत समाधान के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

