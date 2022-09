Mohammed Siraj: काउंटी क्रिकेट में धमाकेदार डेब्यू, भारत के तेज गेंदबाज ने किया कमाल, 24 ओवर, 82 रन और पाकिस्तान बल्लेबाज इमाम उल हक सहित 5 विकेट

Highlights दूसरे दिन समरसेट को 219 रन पर आउट किया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक, जॉर्ज बार्टलेट, जेम्स रेव, लुईस ग्रेगरी और जोश डेवी शामिल थे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भारत की टी20 टीम में नहीं हैं।

Mohammed Siraj: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने समरसेट के खिलाफ वारविकशायर के लिए शानदार काउंटी डेब्यू किया। काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन में वारविकशायर के लिए खेलते हुए, पेसर ने अपने पहले काउंटी मैच में पांच विकेट झटक लिए।

सिराज ने वारविकशर की तरफ से 24 ओवरों में 82 रन देकर पांच विकेट लिए, जिससे उनकी टीम ने डिवीजन एक मैच के दूसरे दिन समरसेट को 219 रन पर आउट किया। सिराज के विकेटों में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक, जॉर्ज बार्टलेट, जेम्स रेव, लुईस ग्रेगरी और जोश डेवी शामिल थे।

Mohammed Siraj takes fifer on County debut for Warwickshire against Somerset



Read @ANI Story | https://t.co/eNLjzTL7WX#MohammedSiraj#Warwickshirepic.twitter.com/AQPMAivcwF