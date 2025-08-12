'खुद की रखैल के बच्चों को....': मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर पर लगाए विस्फोटक आरोप

अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर हसीन जहाँ ने खुलासा किया कि उनकी बेटी का दाखिला एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल में हो गया है, लेकिन उन्होंने शमी पर अपने बच्चे की बजाय एक 'रखैल' के बच्चों पर पैसे खर्च करने का आरोप लगाया।

August 12, 2025

नई दिल्ली: टीम इंडिया के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहाँ ने इंस्टाग्राम पर एक वायरल पोस्ट में क्रिकेटर पर कई विस्फोटक आरोप लगाए हैं। अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर हसीन जहाँ ने खुलासा किया कि उनकी बेटी का दाखिला एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल में हो गया है, लेकिन उन्होंने शमी पर अपने बच्चे की बजाय एक 'रखैल' के बच्चों पर पैसे खर्च करने का आरोप लगाया।

हसीन जहां ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, "अल्लाह ताला के करम पर आज मैं बहुत खुश हूं, दुश्मनों ने चाहा था कि मेरी बेटी को स्कूल में दाखिला नहीं मिले। लेकिन अल्लाह ने सब का मुंह काला कर दिया और मेरी बेटी की एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन हो गया।💃 शुकरअल्हम्दुलिल्लाह। बेटी के पिता ने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटी की स्कूली शिक्षा अच्छे स्कूल से नहीं हो लेकिन पिता खुदा नहीं है।"    

उन्होंने आगे लिखा, "जिस बेटी का पिता अरबपति हो या पिता सिर्फ औरतबाजी के कारण बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था, और खुद की रखैल के बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है। कुछ रखैल को लाखों की बिजनेस क्लास की फ्लाइट में घुमा रहा है लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं निकल रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि देश में कानून है वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता।”


बता दें कि जुलाई 2014 में शादी के बाद 34 वर्षीय शमी और उनकी पत्नी के बीच कई अप्रिय घटनाएँ घटीं। 2018 में, शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा और व्यभिचार के पहले आरोप सामने आए, जब हसीन जहां और उनके परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई। जहां ने शमी पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने का भी आरोप लगाया था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका। जुलाई 2025 में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस अनुभवी क्रिकेटर को अपने परिवार को ₹4 लाख, जिसमें अपनी पत्नी को ₹1.5 लाख और बेटी को ₹2.5 रुपये देने का आदेश दिया था।

एशिया कप 2025 के लिए चयन जल्द, मोहम्मद शमी पर सबकी नज़रें

क्रिकेट जगत की बात करें तो, शमी पर पूरा ध्यान रहेगा क्योंकि भारतीय चयनकर्ता अगले हफ़्ते एशिया कप 2025 के लिए टीम चुनने के लिए बैठक करने वाले हैं। बंगाल के इस तेज़ गेंदबाज़ ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फ़ाइनल के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है और ख़ास तौर पर इंग्लैंड के टेस्ट दौरे से भी उन्हें बाहर रखा गया था।

आईपीएल 2025 में सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए नौ मैचों में 56.16 की औसत से रन बनाने वाले इस दाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ के लिए संघर्ष करने के कारण, उनके स्थान पर संदेह बना हुआ है।
 

