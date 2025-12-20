क्या टी20 में हमेशा के लिए दरवाजे बंद?, शुभमन गिल, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज क्या करेंगे?

Highlightsबीसीसीआई भविष्य को देखते हुए युवा टीम पर फोकस कर रही है।चयन समिति की बैठक में गिल को टीम से बाहर रखना सबसे दिलचस्प फैसला रहा।बल्लेबाज ने फाइनल में शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया।
मुंबईः क्या टी20 में हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए?, टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल, टेस्ट ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, 2023 विश्व कप से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी और 2024 टी20 विश्व विजेता खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के लिए टी20 टीम से हमेशा के लिए बाहर हो गए। सिराज भले ही टेस्ट मैच के प्रमुख गेंदबाज हैं, लेकिन टी20 टीम में कम ही मौका मिल रहा है। राहुल को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम में कार्यवाहक कपतान बनाया था, लेकिन टी20 टीम में जगह नहीं दी गई। बीसीसीआई भविष्य को देखते हुए युवा टीम पर फोकस कर रही है।
टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह।
चयन समिति की बैठक में शुभमन गिल को टीम से बाहर रखना सबसे दिलचस्प फैसला रहा
राष्ट्रीय चयन समिति ने प्रतिष्ठा के बजाय वर्तमान की फॉर्म को प्राथमिकता देते हुए रन बनाने के लिए जूझ रहे स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को टी20 विश्व कप के लिए शनिवार को चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं दी और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के साथ रिंकू सिंह को वापस टीम में शामिल किया। मुंबई में हुई चयन समिति की बैठक में गिल को टीम से बाहर रखना सबसे दिलचस्प फैसला रहा।
हालांकि उनकी फॉर्म को देखते हुए यह बहुत है हैरानी भरा नहीं था। गिल को बाहर किए जाने के बाद उनके स्थान पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। टेस्ट और वनडे में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय बल्लेबाजों में से एक होने के बावजूद गिल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में विशेष रूप से सलामी बल्लेबाज के रूप में एक निश्चित भूमिका निभाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में शुभमन गिल ने 4, 0 और 28 रन बनाए
ऐसे में भारतीय चयनकर्ताओं ने किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा के बजाय विशेष प्रभाव छोड़ने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना उचित समझा। पावरप्ले में गिल के स्ट्राइक रेट को लेकर चिंताएं और बेहतर विकल्प मौजूद होने का असर उन पर पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में उन्होंने सिर्फ 4, 0 और 28 रन बनाए।
चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘शुभमन गिल इस समय रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं और वह पिछले विश्व कप में भी नहीं खेल पाए थे।’’ इसके विपरीत ईशान की वापसी से स्पष्ट होता है कि चयनकर्ता शीर्ष क्रम में बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के संयोजन और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाजों को प्राथमिकता देना चाहते हैं।
किशन फिटनेस और उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण साल के अधिकांश समय टीम से बाहर रहे। उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। शीर्ष क्रम के इस बल्लेबाज ने फाइनल में शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया। गिल को टीम से बाहर किए जाने पर कप्तान सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘यह गिल की फॉर्म की बात नहीं है।
अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा और किशन
हम चाहते थे कि शीर्ष क्रम में एक अच्छा विकेटकीपर हो।’’ किशन को टीम में शामिल किए जाने का मतलब है कि प्रतिभाशाली यशस्वी जायसवाल टीम में जगह बनाने का मौका चूक गए, वहीं जितेश ने भी टीम में अपनी जगह गंवा दी। भारत ने शीर्ष और मध्य क्रम को मजबूत करते हुए अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा और किशन को टीम में शामिल किया है।
रिंकू की मौजूदगी दबाव झेलने और अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले विशेषज्ञ फिनिशर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हार्दिक पंड्या एक बार फिर अंतिम एकादश को संतुलन प्रदान करेंगे जिसमें शिवम दुबे उनका साथ देंगे, जिनकी स्पिनरों को निशाना बनाने की क्षमता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गई है।
हर्षित राणा को टीम में शामिल करना एक दूरदर्शी दृष्टिकोण
इसके अलावा अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी विविधता, नियंत्रण और बल्लेबाजी की गहराई प्रदान करेगी। जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे जिसमें उनका साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अर्शदीप सिंह देंगे। हर्षित राणा को टीम में शामिल करना एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दिखाता है।
जिसमें चयनकर्ता तेज गति और उछाल को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हैं। स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती संभालेंगे जो कलाई की चतुराई और रहस्य से भरपूर स्पिन गेंदबाजी का बेहतरीन मेल पेश करते हैं। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर टीम को ऑलराउंडर के तौर पर आवश्यक विकल्प प्रदान करते हैं।