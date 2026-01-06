शमी, आकाशदीप और मुकेश की एक नहीं चली, 25 ओवर में दिए 203 रन, अमेरिका में जन्मे अमन राव ने दौड़ाकर पीटा, 154 गेंद, 200 रन और 25 चौके-छक्के

Highlights Bengal vs Hyderabad 2026: 21 वर्षीय खिलाड़ी को आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। Bengal vs Hyderabad 2026: अपनी पारी में 12 चौके और 13 छक्के जड़े। Bengal vs Hyderabad 2026: तीसरे मैच में ही 109 गेंदों पर नाबाद 200 रन बनाए।

Bengal vs Hyderabad 2026:अमेरिका में जन्मे अमन राव ने बड़े शॉट खेलने के अपने कौशल का शानदार नजारा पेश करते हुए मंगलवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप बी मैच में नाबाद दोहरा शतक लगाया जिससे हैदराबाद ने बंगाल के खिलाफ पांच विकेट पर 352 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस 21 वर्षीय खिलाड़ी को आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। उन्होंने लिस्ट ए में अपने तीसरे मैच में ही 109 गेंदों पर नाबाद 200 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 13 छक्के जड़े।

He was at 194* on the last ball of the innings. And now he’s got a double-ton in just his third List-A game! 🤯💗👏 pic.twitter.com/QXqPMqStMJ — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) January 6, 2026

Six to reach 150*

Six to reach 200*



Halla Bol from Aman Rao Perala in the Vijay Hazare Trophy 🔥 pic.twitter.com/rbvG67mO5S — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) January 6, 2026

Aman Rao Perala at 185* and still going strong against a bowling attack ft. Shami, Mukesh and Akash Deep 🔥💪 pic.twitter.com/ceXzPAUrTl — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) January 6, 2026

यह टूर्नामेंट के इस सत्र का दूसरा दोहरा शतक है। इससे पहले दिसंबर में ओडिशा के स्वास्तिक सामल ने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रन बनाए थे। अमन राव ने बंगाल के तेज गेंदबाजों मोहम्मद शमी, आकाशदीप और मुकेश कुमार की एक नहीं चलने दी। 25 ओवर में 203 रन खर्च किए और 3 विकेट ले सके।

भारत के इन तीनों तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने कुल मिलाकर 120 रन बटोरे। राव ने राहुल सिंह (65) के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की और बाद में कप्तान तिलक वर्मा (34) के साथ 87 रन जोड़े। उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया।