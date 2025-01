Mohammed Shami comeback: जब आप चोट से गुजरते हैं, तो?, एथलीट के रूप में और मजबूत हो जाते हैं, शमी ने वापसी पर क्या, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

Highlights टखने की चोट के कारण राष्ट्रीय टीम से बाहर होना पड़ा था। वापसी करने के करीब थे तभी बाएं घुटने में सूजन आ गई थी। चोट लगने के बाद कोई भी खिलाड़ी अधिक मजबूत बन जाता है।

Mohammed Shami on his comeback: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने खुलासा किया है कि चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद जब उन्होंने रिहैबिलिटेशन शुरू किया तो वह डर की भावना से घिर गए थे, लेकिन राष्ट्रीय टीम में वापसी करने की दृढ़ इच्छाशक्ति से वह उस चरण से उबरने में कामयाब रहे। शमी को नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय विश्व कप फाइनल हारने के बाद टखने की चोट के कारण राष्ट्रीय टीम से बाहर होना पड़ा था। उन्हें इसकी सर्जरी करानी पड़ी।

