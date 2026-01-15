MI vs UP Live Score: यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी

Mumbai Indians women vs Up warriorz Women Live Score: विमेंस प्रीमियर लीग का आज आठवां मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

By संदीप दाहिमा | Updated: January 15, 2026 19:08 IST2026-01-15T18:25:24+5:302026-01-15T19:08:57+5:30

MI vs UP Live Score: विमेंस प्रीमियर लीग का आज आठवां मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोनों टीमों के स्क्वाड इस प्रकार हैं: मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नेट सीवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, साइका इशाक, मिल्ली इलिंगवर्थ। यूपी वॉरियर्स: मेग लैनिंग (कप्तान), श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, फीबे लिचफील्ड, किरण नवगिरे, हरलीन देयोल, क्रांति गौड़, आशा शोभना, डिआंड्रा डॉटिन, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, क्लोए ट्रॉयन, सुमन मीना, जी त्रिशा, प्रतिका रावल, चार्ली नॉट।

टॅग्स :Mumbai IndiansUP WarriorzHarmanpreet KaurMeg LanningCricketमुंबई इंडियंसयूपी वारियर्सहरमनप्रीत कौरमेग लैनिंगक्रिकेट