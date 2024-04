MI vs RR, IPL 2024: मुंबई इंडियंस के सामने राजस्थान रॉयल्स, घरेलू मैदान पर जीत की तलाश, जानें कहां देखें लाइव स्कोर, क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड

Highlights समय: मैच शाम सात बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। एमआई अपना पहला गेम गुजरात टाइटंस से छह रनों से हार गया था। पंड्या के कप्तान बनने के बाद भी इस में कोई बदलाव नहीं आया है।

MI vs RR, IPL 2024: मुंबई इंडियंस (एमआई) के सामने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) आमने-सामने है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 सीजन का पहला मैच मुंबई में खेला जाएगा। हार्दिक पंड्या बिग्रेड राजस्थान रॉयल्स (आरआर) टीम की मेजबानी के लिए तैयार है। लगातार दो हार के बाद मुंबई की टीम बेदम है और पहली जीत की तलाश में है। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जाइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दो में से दो जीत हासिल की हैं। लेकिन पांच बार की चैंपियन इस सीजन में अब तक संघर्ष कर रही है। एमआई अपना पहला गेम गुजरात टाइटंस से छह रनों से हार गया था।

2023 - मुंबई इंडियंस 6 विकेट से जीता

2022 - मुंबई इंडियंस 5 विकेट से जीता

2022 - राजस्थान रॉयल्स 23 रन से जीता

2021 - मुंबई इंडियंस 8 विकेट से जीता

2021 - मुंबई इंडियंस 7 विकेट से जीता।

After 1️⃣3️⃣ Matches, Virat Kohli leads the Orange Cap race with 181 runs 👏



Does your favourite player feature in this list? 🤔#TATAIPLpic.twitter.com/VLh8XRQMRB — IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2024

मुंबई इंडियंस (एमआई) बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच शेयडूलः

टॉस टाइमः 7 बजे शाम

मैच टाइमः 7.30 बजे शाम

कहां खेला जाएगाः वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें: JioCinema ऐप और वेबसाइट।

The race in 🔛



Mustafizur Rahman is the leading wicket taker with 7 wickets 😎



Which bowler will win this season's Purple Cap? 🤔#TATAIPLpic.twitter.com/fllEYuo9rK — IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2024

टीमेंः

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, गेराल्ड कोएत्जी, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, ईशान किशन, अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, क्वेना मफाका, मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी , नमन धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, नुवान तुषारा, तिलक वर्मा, विष्णु विनोद, नेहल वढेरा, ल्यूक वुड, सूर्यकुमार यादव।

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), आबिद मुश्ताक, अवेश खान, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोस बटलर, कुलदीप सेन, कुणाल सिंह राठौड़, नंद्रे बर्गर, नवदीप सैनी, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, रोवमैन पॉवेल, टॉम कोहलर-कैडमोर, ट्रेंट बोल्ट, यशस्वी जायसवाल, युजवेंद्र चहल और तनुष कोटियान।

👀 A look at the points table after 1️⃣3️⃣ Matches 🙌



Which teams will eventually make the Top 4? 🤔#TATAIPLpic.twitter.com/hl1hK8iHDz — IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2024

संघर्ष कर रहे मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ

हार्दिक पंड्या की अगुवाई में शुरुआती दो मैचों में हार का सामना करने वाली मुंबई इंडियंस की टीम लय में चल रही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सोमवार को यहां अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी तो हार के सिलसिले को खत्म करना चाहेगी। मुंबई को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी धीमी शुरुआत के लिए जाना जाता है और पंड्या के कप्तान बनने के बाद भी इस में कोई बदलाव नहीं आया है।

The aura

The euphoria

The magnanimity



It's MS Dhoni's world 🌍 and we're just living in it!



Vizag treated their favourite with some "yellove" 💛#TATAIPL | #DCvCSK | @ChennaiIPL | @msdhonipic.twitter.com/hMJqwuxTc8 — IndianPremierLeague (@IPL) April 1, 2024

मुंबई इंडियंस को पांच खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा की जगह पंड्या को कप्तान बनाये जाने का फैसला प्रशंसकों को नागवार गुजरा और इस हरफनमौला खिलाड़ी को शुरुआती मैचों में दर्शकों की हूटिंग का भी सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस को पंड्या की पूर्व टीम गुजरात टाइटंस ने सत्र के पहले मैच में छह रन से हराया।

जबकि हैदराबाद में बड़े स्कोर के रिकॉर्ड वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे 32 रन से शिकस्त दी। इन दो हार के बाद टीम अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें पायदान पर है। यह हालांकि आईपीएल के 17 वें सत्र का शुरुआती चरण है लेकिन मुंबई की टीम हार के सिलसिले को खत्म करने के साथ अपने नेट रन रेट (-0.925) को भी सुधारना चाहेगी।

मुंबई को अपने अनुभवी खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव की कमी खल रही है जो चोट से उबर रहे है। दोनों टीमों के बीच पिछले पांच मैचों में मुंबई की टीम चार जीत दर्ज करने में सफल रही है लेकिन संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने इस सत्र में अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है। टीम ने अपने दोनों मैच जीते है और इस दौरान उसके ज्यादातर खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है।

रोहित बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगे लेकिन मुंबई की टीम मैदान पर पंड्या से बेहतर निर्णय लेने की अपेक्षा करेगी। पंड्या ने अब तक तेज गेंदबाज बुमराह का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। बुमराह और पीयूष चावला मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण को अनुभव दिलाते है, जिसने स्थानीय खिलाड़ी शम्स मुलानी पर भी भरोसा दिखाया है।

मुलानी आईपीएल में नये खिलाड़ी है लेकिन उन्हें वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का आपार अनुभव है। युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ काफी महंगे साबित हुए, लेकिन इस 17 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज के लिए यह इस स्तर पर मौका मिलना बड़ी बात है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है।

सैमसन आईपीएल के शुरुआती चरण में बेहतरीन लय में है बेहद प्रतिभाशाली यशस्वी जयसवाल इस सत्र अपना पहला बड़ा स्कोर बनाने के लिए उत्सुक होंगे। जायसवाल अपने घरेलू मैदान पर लौट रहे हैं, जहां उन्होंने दोनों टीमों के बीच खेले गये पिछले मैच में 62 गेंदों में 124 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इस मैच में हालांकि उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था।

मध्यक्रम में रियान पराग पर भरोसा दिखाना राजस्थान के लिए अच्छा साबित हो रहा है। मुंबई के लिए तिलक वर्मा, टिम डेविड एंड नमन धीर अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे। राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम लंबा है जिसमें खतरनाक जोस बटलर शीर्ष पर और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने का दारोमदार होगा।

गेंदबाजी में अनुभवी ट्रेंट बोल्ट के साथ नांद्रे बर्गर ने प्रभावित किया है तो वही टीम के बार स्पिन गेंदबाजी में बेहद अनुभवी रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल का विकल्प है। आवेश खान और संदीप शर्मा की भारतीय तेज गेंदबाजों की जोड़ी भी अब तक प्रभावित करने में सफल रही है।