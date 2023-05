MI vs CSK IPL 2023: डेथ ओवर में इस गेंदबाज ने कर दिया कमाल, 10 विकेट के साथ पहले पायदान पर, देखें टॉप-4 लिस्ट

Highlights मथीश पथिराना ने तीन जबकि दीपक चाहर और तुषार देशपांडे ने दो-दो विकेट लिये। श्रीलंका के पथिराना ने कमाल का प्रदर्शन किया टीम के साथी खिलाड़ी तुषार से आगे निकल गए।

MI vs CSK IPL 2023: मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मुकाबले में शनिवार को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 139 रन बनाये। मुंबई के लिए नेहाल वढेरा ने सबसे ज्यादा 64 रन की पारी खेली।

चेन्नई के लिए मथीश पथिराना ने तीन जबकि दीपक चाहर और तुषार देशपांडे ने दो-दो विकेट लिये। श्रीलंका के पथिराना ने कमाल का प्रदर्शन किया और सभी को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर विराजमान हो गए। टीम के साथी खिलाड़ी तुषार से आगे निकल गए।

नेहाल वढेरा (51 गेंद में 64 रन) की इंडियन प्रीमियर लीग में पहली अर्धशतकीय पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने खराब शुरुआत से उबरते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ शनिवार को यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 139 रन बनाये। वढेरा ने अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया।

उन्होंने इस दौरान सूर्यकुमार यादव (22 गेंद में 26 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 55 और ट्रिस्टन स्टब्स (21 गेंद में 20 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। रविद्र जडेजा ने एक विकेट चटकाया। मुंबई इंडियंस के लिए इशान किशन (नौ गेंद में सात रन) के साथ कप्तान रोहित शर्मा (शून्य) की जगह कैमरुन ग्रीन (चार गेंद में छह रन) ने पारी का आगाज किया लेकिन टीम का यह फैसला कारगर नहीं रहा और एक रन के अंदर तीनों बल्लेबाज आउट हो गये।

10 - मथीश पथिराना (ईकोनॉमी: 7.53)

10 - तुषार देशपांडे (ईकोनॉमी: 12.97)

9 - हर्षल पटेल (ईकोनॉमी: 11.15)

8 - अर्शदीप सिंह (ईकोनॉमी: 10.64)।

