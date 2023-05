MI IPL 2023: मैदान पर लक्ष्य का बचाव करना शानदार, कप्तान रोहित ने कहा- सूर्यकुमार ने कमाल का प्रदर्शन किया

MI IPL 2023: मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 218 रन बनाने के बाद गुजरात की पारी को आठ विकेट पर 191 रन पर रोक दिया।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2023 09:04 AM