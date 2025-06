PBKS vs MI, Qualifier 2: रोहित शर्मा को आउट करने के बाद मार्कस स्टोइनिस ने उनके सामने ठोंकी अपनी छाती, दिखाया अग्रेसन

Highlights रोहित शर्मा सात गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए मैच के दूसरे ओवर में रोहित को भाग्यशाली जीवनदान मिला अजमतुल्लाह उमरजई ने काइल जैमीसन की गेंद पर उनका कैच छोड़ा

IPL 2025 Qualifier 2: बारिश के कारण दो घंटे से अधिक की देरी के बाद, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 का क्वालीफायर 2 रात 9:45 बजे शुरू हुआ, जिससे प्रशंसकों में काफी खुशी हुई। और जल्द ही, ब्लॉकबस्टर क्लैश ने मैदान पर एक उग्र क्षण ला दिया क्योंकि मार्कस स्टोइनिस ने पावरप्ले की शुरुआत में ही अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा को आउट कर दिया।

मैच के दूसरे ओवर में रोहित को भाग्यशाली जीवनदान मिला जब अजमतुल्लाह उमरजई ने काइल जैमीसन की गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया; हालाँकि, पूर्व MI कप्तान दूसरी बार बहुत भाग्यशाली नहीं रहे। रोहित ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर स्टोइनिस के खिलाफ़ एक बड़ा शॉट लगाया। रोहित ने डीप स्क्वायर लेग को पार करने के इरादे से पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप में विजयकुमार व्यशाक के हाथों में चली गई।

आउट होने के बाद स्टोइनिस ने काफी जोश से जश्न मनाया, उन्होंने जोर से चिल्लाया और जश्न में अपनी छाती पीटी। यह विकेट पीबीकेएस और खासकर उमरजई के लिए बड़ी राहत की बात थी। रोहित सात गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए।

Marcus Stoinis’ reaction after taking the wicket of Rohit Sharma 🔥#MIvsPBKS#PBKSvsMIpic.twitter.com/HgJGBDDOcz