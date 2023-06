Major League Cricket squads 2023: 13 जुलाई से मेजर क्रिकेट लीग, 18 दिन में 19 मैच, 30 को फाइनल, जानें 6 टीम और खिलाड़ियों की सूची

Highlights टूर्नामेंट इस साल 13 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें छह टीमें हिस्सा लेंगी। 18 दिन के भीतर 19 मैच होंगे और फाइनल 30 जुलाई का होगा। एमएलसी में इंडियन प्रीमियर लीग के कई टीम मालिकों ने भी निवेश किया है।

Major League Cricket squads 2023: जुलाई में पहली मेजर क्रिकेट लीग (एमएलसी) 2023 होने जा रहा है। अमेरिका में होने वाली इस लीग का पहला मैच 13 जुलाई को टैक्सास में खेला जायेगा। इसमें 18 दिन के भीतर 19 मैच होंगे और फाइनल 30 जुलाई का होगा।

एमएलसी में इंडियन प्रीमियर लीग के कई टीम मालिकों ने भी निवेश किया है, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स (लॉस एंजिलिस), चेन्नई सुपर किंग्स (टैक्सास) और दिल्ली कैपिटल्स (सिएटल) शामिल हैं। छह टीमों की एमएलसी के ड्राफ्ट का सीधा प्रसारण भारत में स्पोटर्स 18 पर देख जा सकता है, जबकि डिजिटल माध्यम से यह जियो सिनेमा पर देखा जा सकेगा।

दिल्ली कैपिटल्स के मालिक जीएमआर समूह ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के साथ सिएटल ओरकास टीम में निवेश किया, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स टैक्सास टीम का हिस्सा है। मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी ने कहा ,‘मुंबई इंडियंस के परिवार में न्यूयॉर्क टीम का स्वागत करके काफी खुशी हो रही है।

अमेरिका में पहली क्रिकेट लीग में भाग लेकर हम मुंबई इंडियंस को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकेंगे। यह मुंबई इंडियंस के लिये नयी शुरुआत है और मुझे इसका इंतजाार है।’ ये टीमें सैन फ्रांसस्को यूनिकार्न्स, लास एंजिल्स, न्यूयार्क, सीटल ओरकास, टेक्सास और वाशिंगटन डीसी हैं।

सलामी बल्लेबाज जैसन रॉय ने अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट खेलने के लिये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड का ‘वृद्धिशील अनुबंध’ छोड़ दिया है लेकिन इ्रसीबी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में सीमित ओवरों की टीम में चयन के लिये उनके नाम पर विचार किया जायेगा। दुनिया भर में टी20 फ्रेंचाइजी लीग की बढ़ती संख्या के बीच रॉय समेत इंग्लैंड के कई क्रिकेटरों की भारी मांग है।

MLC 2023- पूरी खिलाड़ी सूचीः

1-सीटल ओरकासः क्विंटन डी कॉक, मिचेल मार्श, हरमीत सिंह, शेहान जयसूर्या, शुभम रंजन, कैमरन गैनन, आरोन जोन्स, नौमन अनवर, फनी सिम्हाद्री, एंजेलो परेरा, मैथ्यू ट्रॉम्प।

2-वाशिंगटन फ्रीडमः एनरिच नार्जे, वानिंदु हसरंगा, एंड्रीज गूस, मुख्तार अहमद, ओबस पीनार, सौरभ नेत्रवालकर, साद अली, डेन पीड्ट, सुजीत गौड़ा, जस्टिन डिल, अखिलेश बोडुगम।

3-एमआई न्यूयॉर्कः स्टीवन टेलर, हम्माद आज़म, एहसान ऐल, नौस्टुश केंजीगे, मोनंक पटेल, सर्बजीत सिंह लड्डा, शायन जहाँगीर, काइल फिलिप, साईंदीप गणेश।

4-सैन फ्रांसस्को यूनिकार्न्सः आरोन फिंच, मार्कस स्टोइनिस, कोरी एंडरसन, लियाम प्लंकेट, तजिंदर सिंह, चैतन्य बिश्नोई, कारमी ले रॉक्स, ब्रॉडी काउच, डेविड व्हाइट, स्मित पटेल, संजय कृष्णमूर्ति।

5-लास एंजिल्स नाइट राइडर्सः अली खान, उन्मुक्त चंद, जसकरन मल्होत्रा, नितिश कुमार, कॉर्न ड्राई, अली शेख, सैफ बदर, शादले वैन शल्कविक, भास्कर यादराम।

6-टीम टेक्सासः रस्टी थेरॉन, केल्विन सैवेज, लाहिरू मिलंथा, मिलिंद कुमार, सामी असलम, कैमरून स्टीवेन्सन, कोडी चेट्टी, जिया शहजाद, सैतेजा मुक्कमल्ला।