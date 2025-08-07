एशिया कप और वेस्टइंडीज टेस्ट से बाहर ऋषभ पंत?, भारत को बड़ा झटका

Huge blow for India: एशिया कप 9 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाला है। पंत टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 7, 2025 18:31 IST2025-08-07T18:28:22+5:302025-08-07T18:31:48+5:30

Major Blow Team India’s Plans Rishabh Pant ruled out of Asia Cup and West Indies Tests | एशिया कप और वेस्टइंडीज टेस्ट से बाहर ऋषभ पंत?, भारत को बड़ा झटका

file photo

Highlightsइंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दौरान चोट लगी थी।रिवर्स स्कूप गेंद डालने की कोशिश में क्रिस वोक्स की एक तेज़ गेंद उनके पैर के अंगूठे पर लगी और टूट गया। ध्रुव जुरेल ने उनकी जगह स्टंप के पीछे की भूमिका निभाई।

Huge blow for India: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रा रहा। भारतीय युवा टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है। टीम इंडिया अब एशिया कप की तैयारी कर रही है। टीम इंडिया को आगामी एशिया कप 2025 और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत की कमी खल सकती है। बाएं हाथ का बल्लेबाज़ पैर की अंगुली की चोट से उबर रहा है। यह खबर प्रशंसकों और टीम प्रबंधन दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। पंत को इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दौरान चोट लगी थी।

रिवर्स स्कूप गेंद डालने की कोशिश में क्रिस वोक्स की एक तेज़ गेंद उनके पैर के अंगूठे पर लगी और टूट गया। पंत मैदान से बाहर चले गए और ओवल में निर्णायक पांचवें टेस्ट में नहीं खेल पाए, जहाँ ध्रुव जुरेल ने उनकी जगह स्टंप के पीछे की भूमिका निभाई। एशिया कप 9 सितंबर से अबू धाबी में शुरू होने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पंत टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच दुबई में खेला जायेगा

भारत और पाकिस्तान के बीच नौ सितंबर से शुरू हो रहे आगामी एशिया कप के दो अहम मैच दुबई में खेले जायेंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने शनिवार यह घोषणा की। भारत और पाकिस्तान के बीच लीग चरण का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा। दोनों टीमों के बीच सुपर सिक्स चरण का संभावित मैच 21 सितंबर को इसी स्थान पर खेला जाएगा।

29 सितंबर को होने वाला फाइनल भी दुबई में ही होगा। अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, यह टूर्नामेंट टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेला जाएगा। एसीसी ने मैचों की घोषणा 26 जुलाई को कर दी थी लेकिन इसके आयोजन स्थल की घोषणा शनिवार को की गयी। टूर्नामेंट में कुल 19 मैचों में से 11 मैच दुबई में और आठ मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे।

भारत अपने शुरुआती दो लीग मैच 10 सितंबर (बनाम यूएई) और 14 सितंबर (बनाम पाकिस्तान) को दुबई में खेलेगा, जबकि ओमान के खिलाफ आखिरी लीग मैच 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। सुपर सिक्स चरण में अबू धाबी में सिर्फ एक मैच निर्धारित है। भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ है। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग हैं।

फ्रैक्चर की पुष्टि के बाद छह हफ्तों के लिए बाहर हैं। वेस्टइंडीज़ टीम अक्टूबर 2025 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए भारत का दौरा करेगी। पहला टेस्ट मैच 2 से 6 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

