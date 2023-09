Luke Williams Royal Challengers Bangalore 2024: सॉयर की जगह ऑस्ट्रेलिया के ल्यूक होंगे आरसीबी कोच, एडिलेड स्ट्राइकर्स को 2022-23 में बना चुके हैं चैंपियन

Highlights 2022-23 में पहला डब्ल्यूबीबीएल खिताब दिलाया है। आरसीबी के लचर प्रदर्शन के बाद विलियम्स न्यूजीलैंड के बेन सॉयर की जगह लेंगे। ले टूर्नामेंट में आरसीबी की टीम स्मृति मंधाना की अगुआई में खेली थी।

Luke Williams Royal Challengers Bangalore 2024:रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2024 को लेकर बदलाव शुरू कर दिया है। डब्ल्यूपीएल के लिए आरसीबी महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में ऑस्ट्रेलिया के ल्यूक विलियम्स की घोषणा की है।

यह घोषणा आरसीबी के क्रिकेट निदेशक के रूप में मो बोबाट को नियुक्त करने के एक दिन बाद आई है। पूर्व क्रिकेटर ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला है और एडिलेड स्ट्राइकर्स को दो बार उपविजेता और 2022-23 में पहला डब्ल्यूबीबीएल खिताब दिलाया है। पहले टूर्नामेंट में आरसीबी के लचर प्रदर्शन के बाद विलियम्स न्यूजीलैंड के बेन सॉयर की जगह लेंगे।

पहले टूर्नामेंट में आरसीबी की टीम स्मृति मंधाना की अगुआई में खेली थी। आरसीबी ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और इंग्लैंड की हीथर नाइट जैसी स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद पांच टीम की प्रतियोगिता चौथे स्थान पर रहा था।

आरसीबी की टीम आठ मैच में सिर्फ दो जीत दर्ज कर पाई थी। महिला बिग बैश लीग में विलियम्स एडीलेड स्ट्राइकर्स को कोचिंग दे चुके हैं और उनके मार्गदर्शन में टीम ने 2022-23 सत्र में खिताब जीता और इससे पहले दो बार उप विजेता भी रही। द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता में वह सहायक कोच रहे और खिताब जीतने वाली टीम सदर्न ब्रेव से जुड़े रहे।

