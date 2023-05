LSG vs MI IPL 2023: कुंबले और बुमराह से आगे निकले आकाश, उत्तराखंड के इंजीनियर मधवाल ने कहा-जसप्रीत का विकल्प नहीं हूं, जिम्मेदारी को पूरा करके खुश

Highlights फाइनल में सीएसके से 28 मई को भिड़ेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज 20 का स्कोर पार कर सका। तीन खिलाड़ी रन आउट हुए। आखिरी 8 विकेट 32 रन पर गंवा दिए।

LSG vs MI IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपरजाइंट्स को बुरी तरह से मात देकर दूसरे क्वालिफायर के लिए जगह बना ली। उसका मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मैच कल खेला जाएगा और जो टीम जीतेगी वह फाइनल में सीएसके से 28 मई को भिड़ेगी।

For his spectacular five-wicket haul and conceding just five runs, Akash Madhwal receives the Player of the Match award 👌🏻👌🏻



Mumbai Indians register a comprehensive 81-run victory 👏🏻👏🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/CVo5K1wG31#TATAIPL | #Eliminator | #LSGvMIpic.twitter.com/qy9ndLnKnA — IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2023

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज 20 का स्कोर पार कर सका। तीन खिलाड़ी रन आउट हुए। आखिरी 8 विकेट 32 रन पर गंवा दिए। मुंबई इंडियन्स की 81 रन की आसान जीत में अहम भूमिका निभाने वाले आकाश मधवाल ने कमाल की गेंदबाजी की और अनिल कुंबले (आरसीबी) और जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया।

A FIFER in a crunch game, giving away only five runs 👏🏻👏🏻



The Twitter world was in awe of the star of the #Eliminator, Akash Madhwal 🙌 #TATAIPL | #LSGvMIpic.twitter.com/Sd81kXLStL — IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2023

आईपीएल में सबसे किफायती पांच विकेटः

5/5 (ईआर: 1.4) - आकाश मधवाल (एमआई) बनाम एलएसजी, चेन्नई, 2023

5/5 (ईआर: 1.57) - अनिल कुंबले (आरसीबी) बनाम आरआर, केप टाउन, 2009

5/10 (ईआर: 2.50) - जसप्रीत बुमराह (एमआई) बनाम केकेआर, मुंबई डीवाईपी, 2022।

आईपीएल प्लेऑफ़ में सबसे बड़ी जीत का अंतर (रनों से)-

105 - आरआर बनाम डीसी, मुंबई डब्ल्यूएस, 2008

86 - सीएसके बनाम डीसी, चेन्नई, 2012

81 - एमआई बनाम एलएसजी, चेन्नई, 2023

71 - आरसीबी बनाम आरआर, पुणे, 2015

58 - सीएसके बनाम आरसीबी, चेन्नई, 2011।

आईपीएल प्लेऑफ में बेहतरीन गेंदबाजीः

5/5 - आकाश मधवाल (एमआई) बनाम एलएसजी, चेन्नई, 2023

4/13 - डग बोलिंगर (सीएसके) बनाम डेक्कन चार्जर्स, मुंबई (डीवाईपी), 2010

4/14 - जसप्रीत बुमराह (एमआई) बनाम डीसी, दुबई, 2020

4/14 - धवल कुलकर्णी (GL) बनाम RCB, बेंगलुरु, 2016

एक पारी में सबसे ज्यादा रन आउट (आईपीएल प्लेऑफ़)

3 - एमआई बनाम सीएसके, मुंबई (डीवाईपी), 2010 फाइनल

3 - एलएसजी बनाम एमआई, चेन्नई, 2023 एलिमिनेटर।

उत्तराखंड के इंजीनियर मधवाल ने बुधवार रात 3.3 ओवर में पांच रन देकर पांच विकेट चटकाए जिससे मुंबई इंडियन्स की टीम फाइनल में जगह बनाने के एक और कदम करीब पहुंच गई। मधवाल ने मैच के बाद कहा, ‘‘मैं टीम द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं। मैं बुमराह का विकल्प नहीं हूं लेकिन मैं जो कर सकता हूं उसे करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं।’’

मौजूदा सत्र में चेन्नई में एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को अधिक मदद नहीं मिली लेकिन मधवाल ने बताया कि क्या चीज उनके पक्ष में रही। मधवाल ने कहा, ‘‘चेपक का विकेट अच्छा था। आपने देखा होगा कि गेंद रुककर नहीं आ रही थी बल्कि तेजी से निकल रही थी। मैं स्विंग गेंदबाज हूं और मुश्किल लेंथ पर गेंदबाजी करके विकेट हासिल करने की कोशिश करता हूं।’’

मधवाल ने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा को पता है कि उनके मजबूत पक्ष क्या हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा, ‘‘रोहित को पता है कि यॉर्कर मेरा मजबूत पक्ष है लेकिन नेट सत्र और अभ्यास मुकाबलों के दौरान उन्हें पता चला कि मैं नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकता हूं।’’

मधवाल ने कहा, ‘‘इसलिए उन्हें पता था कि स्थिति की जरूरत के अनुसार मेरा इस्तेमाल कैसे करना है।’’ इस बीच सुपरजाइंट्स के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने कहा कि उन्होंने बुधवार को स्टेडियम में ‘कोहली, कोहली’ के नारों का लुत्फ उठाया क्योंकि इससे उन्हें अपनी टीम के लिए अच्छा करने का जज्बा मिला।

मौजूदा आईपीएल के लीग चरण के दौरान नवीन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज कोहली के बीच तीखी बहस हुई थी। मुंबई के खिलाफ एलिमिनेटर में 38 रन पर चार विकेट चटकाने वाले नवीन ने कहा, ‘‘मैंने इसका लुत्फ उठाया। मुझे मैदान पर सभी का उसका (विराट कोहली) या किसी अन्य खिलाड़ी का नाम लेना पसंद है।

यह मुझे अपनी टीम के लिए अच्छा करने का जज्बा देता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं बाहरी चीजों के बारे में नहीं सोचता। मैं सिर्फ अपने क्रिकेट और अपनी प्रक्रिया पर ध्यान लगाता हूं। दर्शकों के नारे लगाने या किसी और के कुछ कहने का मुझे पर कोई असर नहीं होता।’’

Plenty of smiles and celebrations after a resounding victory in a crunch game 😃



The Mumbai Indians stay alive and how in #TATAIPL 2023 😎#Eliminator | #LSGvMI | #Qualifier2 | @mipaltanpic.twitter.com/qYPQ1XU1BI — IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2023

नवीन ने कहा, ‘‘पेशेवर खिलाड़ी के रूप में आपको इसके साथ चलना होगा। जब आप अपनी टीम के लिए अच्छा नहीं करोगे तो प्रशंसक आपको निशाना बनाएंगे। जब आप अपनी टीम के लिए अच्छा करोगे तो यही लोग आपकी सराहना करेंगे। यह खेल का हिस्सा है।’’