LLC Masters: 159 रन की साझेदारी, 23 चौका और 5 छक्का, गंभीर और उथप्पा ने किया कमाल, एशिया लायंस को 10 विकेट से धोया

Highlights नाबाद 159 रन की साझेदारी कर टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई। आर उथप्पा ने 39 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 88 रन की पारी खेली। गौतम गंभीर ने 36 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 61 रन की नाबाद पारी खेलकर स्टेडियम में आग लगा दी।

LLC Masters: कप्तान गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा ने कमाल की पारी खेली। चौके और छक्के की बरसात कर दी। पहले विकेट के लिए नाबाद 159 रन की साझेदारी कर टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई। इंडिया महाराजा ने एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) मास्टर्स के चौथे मैच में एशिया लायंस को हराया।

उथप्पा ने 39 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 88 रन की पारी खेली, जबकि गंभीर ने 36 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 61 रन की नाबाद पारी खेलकर स्टेडियम में आग लगा दी। एशिया लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बनाए।

इंडिया महाराजा ने 12.3 ओवर में जीरो विकेट पर 159 रन बनाकर बाजी मार ली। इंडिया महाराजा नेने एशिया लायंस को 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन पर रोक दिया था। एशिया लायंस के लिए उपुल थरंगा ने 48 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 69 रन बनाए, जबकि तिलकरत्ने दिलशान ने 27 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाए।

दोनों ने मिलकर 8.4 ओवर में 73 रन की ओपनिंग साझेदारी की। दूसरी ओर उथप्पा ने लगातार तीन छक्के लगाए और केवल 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने एक चौका भी लगाया और उस ओवर से 23 रन लिए। गंभीर ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 45 गेंद शेष रहते अपनी टीम को जीत दिलाई।

संक्षिप्त स्कोर: एशिया लायंस 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 (उपुल थरंगा 69, तिलकरत्ने दिलशान 32; सुरेश रैना 2/16)

12.3 ओवर में इंडिया महाराजाः 159/0 (रॉबिन उथप्पा नाबाद 88, गौतम गंभीर नाबाद 61 रन)।