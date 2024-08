40 साल बाद कश्मीर में घमासान, 200 खिलाड़ी, 25 मैच, अगले महीने से खेला जाएगा 'लीजेंड लीग क्रिकेट'...

Highlights Legends League Cricket 2024: 40 साल बाद कश्मीर में क्रिकेट का घमासान Legends League Cricket Returns Season 3: 20 सितंबर से खेली जाएगी 'लीजेंड लीग क्रिकेट 2024'

Legends League Cricket 2024 Schedule, Match Timings and Venue Details: शिखर धवन और दिनेश कार्तिक समेत कई दिग्गज 20 सितंबर से शुरू हो रहे लीजैंड्स लीग क्रिकेट के तीसरे सत्र में नजर आयेंगे और करीब 40 साल बाद दिग्गज क्रिकेटर श्रीनगर में खेलेंगे। लीग 20 सितंबर को जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में शुरू होगी। इसमें छह टीमें 25 मैच खेलेंगी और शीर्ष दो टीमों के बीच फाइनल 16 अक्टूबर को होगा।

For the first ever, #LegendsLeagueCricket lands in Srinagar, bringing epic cricket action to the valley 🗻



Catch the #BossLogonKaGame in some of India's most vibrant places 🇮🇳



People of Jodhpur, Surat, Srinagar & Jammu, get ready for some thrilling action-packed matches 😍… pic.twitter.com/fPGvRwWnVf — Legends League Cricket (@llct20) August 28, 2024

फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट में 200 खिलाड़ियों का पूल बनाया गया है। इसका फाइनल श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पर होगा । एलएलसी के सह संस्थापक रमन रहेजा ने कहा ,‘‘ लीजैंड्स लीग क्रिकेट का अगला सत्र शुरू होने वाला है। हमें खुशी है कि इस बार कश्मीर में भी मैच होंगे। कश्मीर के लोगों के लिये स्टेडियम में लाइव क्रिकेट देखने का यह 40 साल बाद मिला मौका होगा।’’

आयोजकों ने कहा कि पिछले सत्र में लीग को भारत में 18 करोड़ लोगों ने देखा। पिछली बार इसमें सुरेश रैना, आरोन फिंच, मार्टिन गुप्टिल, भारत के मौजूदा कोच गौतम गंभीर, क्रिस गेल, हाशिम अमला, रोस टेलर जैसे दिग्गजों ने भाग लिया था। लीग के लिये खिलाड़ियों की नीलामी यहां बृहस्पतिवार को होगी।