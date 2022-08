शाहीन आफरीदी से मिले चहल, कोहली, पंत और राहुल, जानिए क्या बातचीत हुई

Highlights कोहली, ऋषभ पंत, युजवेन्द्र चहल और केएल राहुल ने आफरीदी से मुलाकात की भारतीय खिलाड़ी बाबर आजम और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से भी मिले भारत-पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को है मैच

दुबई: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को महामुकाबला होना है। पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो गए हैं। एशिया कप का हिस्सा न होने के बावजूद भी शाहीन आफरीदी पाकिस्तानी टीम के साथ दुबई में मौजूद हैं। दुबई में गुरुवार को स्टेडियम के बाहर चोटिल शाहीन आफरीदी से युजवेंद्र चहल, विराट कोहली, रिषभ पंत और केएल राहुल ने बातचीत की। भारतीय खिलाड़ियों ने शाहीन आफरीदी से उनका हाल-चाल पूछा और उनकी चोट के बारे में जानकारी ली। भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के तेज गेंदबाज से मेल-मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस घटना का एक वीडियो शेयर किया है।

