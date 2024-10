IND vs NZ: कोहली में है रनों की भूख, खराब फॉर्म पर बोले कोच गौतम गंभीर...

IND vs NZ: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर पिछले कुछ अर्से में विराट कोहली के खराब फॉर्म से चिंतित नहीं है और उन्होंने कहा है कि इस स्टार बल्लेबाज में रनों की उतनी ही भूख है जितनी पदार्पण के समय थी लिहाजा हर मैच के बाद आकलन करना सही नहीं है। कोहली ने पिछली आठ पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक (सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2023 में 76 रन) लगाया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला से पहले उनका फॉर्म में लौटना जरूरी है चूंकि इसके बाद भारतीय टीम को पांच टेस्ट के दौरे के लिये आस्ट्रेलिया जाना है। गंभीर ने यहां पत्रकारों से कहा ,‘‘ विराट को लेकर मेरी सोच एकदम स्पष्ट है कि वह विश्व स्तरीय क्रिकेटर है। उसने इतने साल से इतना अच्छा प्रदर्शन किया है।

Virat Kohlis 77(46)* on sluggish ahemdabad wicket scored with 167 sr

When no other batsman touched 130 sr master of his art pic.twitter.com/OI3WIF8TrP — Yousuf (@141_at_adelaide) July 13, 2024

रनों को लेकर उसकी भूख वैसी ही है जैसी पदार्पण के समय थी।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यही भूख उसे विश्व स्तरीय क्रिकेटर बनाती है। मुझे यकीन है कि वह इस श्रृंखला और आस्ट्रेलिया में भी रन बनायेगा। ’’ गंभीर ने कहा कि किसी खिलाड़ी का आकलन एक खराब मैच या श्रृंखला के आधार पर नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा ,‘‘ हर मैच के बाद आकलन सही नहीं है। अगर आप हर मैच के बाद ऐसा करने लगे तो यह उनके लिये सही नहीं होगा। यह खेल है और विफलता का सामना करना ही होता है।

Virat Kohli 211 vs new zealand full of masterclass🥶🥶 pic.twitter.com/SmS6fQ79cg — Don 18💀 (@Being_Don18) October 12, 2024

अगर हमें नतीजे अनुकूल मिल रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ रोज कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। हमारा काम खिलाड़ियों का समर्थन करते रहना है। मेरा काम सर्वश्रेष्ठ 11 का चयन करना है , किसी को बाहर करना नहीं। हमें आठ टेस्ट लगातार खेलने हैं और सभी की नजरें अच्छे प्रदर्शन पर है।’’