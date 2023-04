KKR VS RCB IPL 2023: आरसीबी ने टॉस जीता, 19 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा ये खिलाड़ी, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने लेग स्पिनर सूयश शर्मा को पदार्पण कराया है जो अनुकूल सिंह की जगह लेंगे। आरसीबी ने चोटिल रीस टॉप्ले की जगह डेविड विली को अंतिम एकादश में शामिल किया। कोलकाता को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था।

KKR VS RCB IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने गुरुवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने लेग स्पिनर सूयश शर्मा को पदार्पण कराया है जो अनुकूल सिंह की जगह लेंगे।

आरसीबी ने चोटिल रीस टॉप्ले की जगह डेविड विली को अंतिम एकादश में शामिल किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले मैच में 5 बार चैंपियन मुंबई इंडियंस को मात दी थी। कोलकाता को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था।

