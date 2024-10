IND vs NZ 1st Test Day 5 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट, पांचवा दिन लाइव स्कोर, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

Highlights IND vs NZ 1st Test Day 5 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट, पांचवा दिन लाइव स्कोर IND vs NZ 1st Test Day 5 Live Score: भारत-न्यूजीलैंड लाइव मैच, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में

IND vs NZ 1st Test Day 5 Live Score: पहली पारी में 46 रन आउट होने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में 462 पर सिमट गई। एक समय भारत मजबूत दिख रहा था और 408 पर 3 विकेट गिरे थे। लेकिन 462 रन बनाते ही टीम ऑल आउट हो गई। 54 रन जोड़कर 7 विकेट खो दिए। सरफराज खान ने 150 रन की शानदार पारी खेली। ऋषभ पंत शतक से चूक गए और 99 पर आउट हुए। पंत और खान के बाद कोई खिलाड़ी चल नहीं सका और तू चल मैं आया। न्यूजीलैंड के लिए वह बेहतरीन सत्र था। पारी की शुरुआत में चूकने के बाद उनके तेज गेंदबाजों ने दूसरी नई गेंद के साथ जोरदार वापसी की।

