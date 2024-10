IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: तू चल में आया?, स्पिन जाल में फंसे भारतीय खिलाड़ी, विराट, पंत, सरफराज और गिल सस्ते में निपटे

Highlights IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: ऋषभ पंत (18) उछाल को समझ नहीं पाये। IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: फिलिप्स की गेंद उनके आफ स्टम्प में जा लगी। IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: लंच से पहले रविचंद्रन अश्विन (चार) को पवेलियन भेजा।

IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: सरजर्मीं पर टीम इंडिया के खिलाड़ी टॉय-टॉय फिस्स हुए। तू चल में आया? स्पिन गेंद को खेलने में टीम इंडिया के खिलाड़ी फेल हो गए। भारत का बल्लेबाजी क्रम एक बार फिर नाकाम रहा और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन सात विकेट 1136 रन बना लिए। भारत अभी भी न्यूजीलैंड के पहली पारी के 259 रन से 123 रन पीछे है। बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनेर ने चार और आफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स ने दो विकेट लिए। भारत ने एक विकेट पर 16 रन से आगे खेलना शुरू किया था।

Lunch on Day 2 of the Pune Test! #TeamIndia 107/7 at the end of First Session.

The Second Session to commence soon.



The Second Session to commence soon.



Scorecard