Matthew Wade retires international cricket 2024: 225 मैच, 5 शतक, 19 फिफ्टी और 4682 रन?, मैथ्यू वेड का संन्यास, पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे रणनीति

Matthew Wade retires international cricket 2024: ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 13 साल करियर में वेड ने कई कमाल की पारी खेली। वेड ने ऑस्ट्रेलिया के 225 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वेड ने 97 एकदिवसीय, 92 टी20 मैच और 36 टेस्ट में कंगारू टीम के साथ रहे। इस दौरान वेड ने 5 शतक, 19 अर्धशतक और 4682 रन बनाए। इस साल का ICC पुरुष T20 विश्व कप उनका आखिरी टूर्नामेंट था। वेड ने 15 आईपीएल मैच में भी जौहर दिखाया है। 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप विजेता टीम का सदस्य थे।

Matthew Wade has called time on his 13-year international career 👏



Wade will continue to play white-ball cricket both domestically and overseas, and is already moving into coaching.



He'll be Australia's keeping and fielding coach for next month's T20 series v Pakistan. pic.twitter.com/Vvim7lPDiO