KKR VS GT IPL 2023: केकेआर को 7 विकेट से हराकर पहले पायदान पर गुजरात टाइटंस, शंकर की ताबड़तोड़ बैटिंग, 24 गेंद में फिफ्टी

Highlights केकेआर को 7 विकेट से हराकर पहले पायदान पर पहुंच गई है। 39 गेंदों पर पांच चौकों और सात छक्कों की मदद से 81 रन की तूफानी पारी खेली। शुभमन गिल ने 49 रन की पारी खेली।

KKR VS GT IPL 2023: गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 7 विकेट से हराकर पहले पायदान पर पहुंच गई है। विजय शंकर ने 24 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। राजस्थान रॉयल्स की टीम दूसरे स्थान पर है।

विजय शंकर के तूफानी अर्धशतक की मदद से गुजरात टाइटंस ने शनिवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 13 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से पराजित करके इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया। गुजरात टाइटंस के सामने 180 रन का लक्ष्य था।

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 35 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 49 रन बनाकर उसे ठोस शुरुआत दी। इसके बाद विजय शंकर ने अपना जलवा दिखाया तथा 24 गेंदों पर दो चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन बनाए।

उन्होंने इस बीच डेविड मिलर (18 गेंदों पर नाबाद 32) के साथ 39 गेंदों पर 87 रन की अटूट साझेदारी की जिससे गुजरात ने 17.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर दिया। इससे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज ने 39 गेंदों पर पांच चौकों और सात छक्कों की मदद से 81 रन की तूफानी पारी खेली।

उनके अलावा आंद्रे रसेल ने आखिरी ओवरों में 19 गेंदों पर 34 रन बनाए जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल हैं। इससे बावजूद नियमित अंतराल में विकेट गंवाने के कारण केकेआर सात विकेट पर 179 रन ही बना पाया। गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 33 रन देकर तीन विकेट लिए।

