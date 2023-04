KKR IPL 2023: 50 लाख रुपए में खरीदा, एक मैच खेला और 4 रन बनाए, स्टंपिंग के दो मौके गंवाए, दास नहीं खेलेंगे आईपीएल

Highlights इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। केकेआर ने पिछले साल नीलामी में उनके आधार मूल्य 50 लाख रुपए में खरीदा था। दिल्ली ने यह मैच चार विकेट से जीत कर लगातार पांच मैचों में हारने का सिलसिला तोड़ा था।

KKR IPL 2023: बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास पारिवारिक आपात स्थिति के कारण स्वदेश लौट गए हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

Litton Das announces his arrival with a stunning cover drive four in his debut innings for #KKR ! This is his signature shot and he's already showing his class. #IPL2023 pic.twitter.com/IvtTZryBji

केकेआर की टीम के एक अधिकारी ने कहां,‘‘ उनके परिवार में कोई आपात चिकित्सा स्थिति आ गई है जिसके कारण वह आज सुबह ढाका रवाना हो गए। वह कब तक वापसी करेंगे इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है।’’ इस 28 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज को केकेआर ने पिछले साल नीलामी में उनके आधार मूल्य 50 लाख रुपए में खरीदा था।

उन्होंने आईपीएल में केवल एक मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला था। जेसन रॉय के साथ पारी का आगाज करते हुए दास ने उस मैच में केवल चार रन बनाए और विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने स्टंपिंग के दो मौके गंवाए। दिल्ली ने यह मैच चार विकेट से जीत कर लगातार पांच मैचों में हारने का सिलसिला तोड़ा था।

Litton Das had to leave #IPL2023 due to a family medical emergency. He played one match for #KolkataKnightRiders against #DelhiCapitals, scoring 4 runs. Wishing him and his family the best during this difficult time. pic.twitter.com/9gxl9xW2wF