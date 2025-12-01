क्या टेस्ट और टी20 में वापसी करेंगे किंग कोहली?, रांची में प्लेयर ऑफ द मैच बनते ही विराट ने खोले पत्ते

photo-bcci

रांचीः झारखंड की राजधानी और महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में किंग विराट कोहली ने शानदार, जानदार और धांसू प्रदर्शन करते हुए 52वां वनडे शतक पूरा किया और सचिन तेंदुलकर के 51वां शतक का रिकॉर्ड खत्म किया। प्लेयर ऑफ द मैच कोहली ने कहा कि आज खेल में इस तरह से उतरना वाकई बहुत अच्छा रहा। ऐसा मैच देखना शानदार रहा। 20-25 ओवर तक तेज खेला। मैं खेल का लुत्फ उठाना चाहता था। जब आपको अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो आपका अनुभव काम आता है जिससे आप पारी आगे बढ़ाते हो। मैं ज्यादा तैयारी करने पर भरोसा नहीं रखता।

मेरा सारा क्रिकेट मानसिक स्थिति का रहा है। मैं शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करता हूं। गेंदबाजों का सामना करते हुए देखता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अच्छी स्थिति में हूँ और मैं आराम से खेल सकता हूं। (क्या वह भविष्य में भी खेल का सिर्फ़ एक ही रूप खेलेगा?) हाँ, ऐसा ही होगा। मैं तो सिर्फ़ एक ही रूप खेल रहा हूं (आज जैसा प्रदर्शन आप कैसे कर पाते हैं?)।

खैर, अगर आप आप जानते हैं, मैंने पिछले 15-16 सालों में 300 से ज़्यादा वनडे मैच और काफ़ी क्रिकेट खेला है। जैसा कि मैंने कहा अगर आप खेल के संपर्क में हैं और आपको पता है कि अभ्यास के दौरान जब आप गेंदें मार रहे होते हैं, तो आपकी सजगता अच्छी होती है, आपकी शारीरिक क्षमता लंबे समय तक बल्लेबाज़ी करने के लिए तैयार होती है।

बस मैं और गेंद मेरी तरफ़ आ रही थी और मैं क्रिकेट के खेल का आनंद ले रहा था। जब आपको शुरुआत मिलती है और आप उस स्थिति में ढल जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने इतने सालों में क्या किया है और अनुभव काम आता है और फिर आप स्थिति को समझते हैं और एक पारी बनाने में सक्षम होते हैं (आपकी तैयारी कैसी थी?)।

गेंदबाज योजना के अनुसार डटे रहे : राहुल

भारतीय कप्तान के एल राहुल ने रविवार को यहां पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद अपने गेंदबाजों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपनी योजना के अनुसार डटे रहे। राहुल ने मैच के बाद सम्मान समारोह में कहा, ‘‘अगर मैं कहूं कि हम आखिर में नर्वस नहीं हुए थे तो यह झूठ होगा। हम वनडे क्रिकेट काफी समय बाद खेल रहे थे।

लेकिन हम लगातार विकेट लेते रहे और हमारे गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं पर टिके रहकर गेंदबाजी की। ’’ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (135 रन) के 52वें वनडे शतक के बाद तेज गेंदबाज हर्षित राणा (तीन विकेट) और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (चार विकेट) के झटकों की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली।

कोहली ने दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा (51 गेंद में 57 रन) के साथ 136 रन की साझेदारी निभाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। राहुल ने कहा, ‘‘रोहित और कोहली को ऐसे खेलते देखना हमेशा बेहतरीन होता है। उन्होंने विपक्षी टीम को दबाव में रखा और दिखाया कि वे इतने बड़े खिलाड़ी क्यों है।

मैं इस चीज को काफी समय से देख रहा हूं, ड्रेसिंग रूम में उनके साथ रहना और भी ज्यादा मजेदार होता है।’ उन्होंने हर्षित और कुलदीप की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘हर्षित ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और हम उसकी काबिलियत जानते हैं। कुलदीप अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे लिए विकेट झटकने के लिए अहम हैं।’

वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने कहा, ‘‘ हम सब अंदर से जीत की उम्मीद लगाए हुए थे। शीर्षक्रम का जल्दी आउट होना मैच का निर्णायक पल था। शीर्षक्रम के विकेट जल्दी गिर गए। कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, जिनमें हमें थोड़ा और अच्छा करना होगा। ’’

