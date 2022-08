कीरोन पोलार्ड ने रचा इतिहास, 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने

Highlights 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने पोलार्ड लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर हासिल की उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं पोलार्ड

नई दिल्ली: वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और विस्फोटक ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने एक ऐसी उपलब्धि अपने नाम कर ली है जिसके आस-पास पहुंचना भी हर क्रिकेटर का सपना होता है। किरोन पोलार्ड 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। द हंड्रेड लीग में लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर लंदन स्प्रिट के लिए खेलते हुए पोलार्ड ने यह खास कीर्तिमान बनाया। मैनचेस्टर ओरिजनल्स के खिलाफ के खिलाफ खेले गए इस मैच में पोलार्ड ने 11 गेंद में 34 रन की तूफानी पारी खेली।

कीरोन पोलार्ड आइपीएस में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और भारत में भी खासे लोकप्रिय हैं। पोलार्ड की इस उपलब्धि पर मुंबई इंडियंस ने भी अपने इस स्टार खिलाड़ी को बधाई दी।

You are now looking at the only player in the 🌍 to play 6⃣0⃣0⃣ 𝐓𝟐𝟎 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐒 🔥😎



Polly, you 𝕃𝔼𝔾𝔼ℕ𝔻 💙#OneFamily#DilKholKe#MumbaiIndians@KieronPollard55pic.twitter.com/8eGGrROdaj