बल्लेबाजी के लिए निकलते समय बैकग्राउंड में बजने वाले 'राम सिया राम' सॉन्ग पर केशव महाराज ने किया खुलासा

Highlights केशव महाराज ने खुलासा किया कि उन्होंने बैकग्राउंड में 'राम सिया राम' गाना बजाने के लिए कहा अनुभवी स्पिनर ने कहा कि यह गाना उन्हें एक अच्छे क्षेत्र में ले जाता है और उनके खेल करियर का श्रेय ईश्वर को जाता है दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर ने बताया कि पृष्ठभूमि में 'राम सिया राम' बजता हुआ सुनना एक अच्छा एहसास है

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने खुलासा किया कि जब वह भारत के खिलाफ हाल ही में केपटाउन टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने बैकग्राउंड में 'राम सिया राम' गाना बजाने के लिए कहा। अनुभवी स्पिनर ने कहा कि यह गाना उन्हें एक अच्छे क्षेत्र में ले जाता है और उनके खेल करियर का श्रेय ईश्वर को जाता है।

पूरे कार्यक्रम स्थल पर 'राम सिया राम' गीत गूंजने के साथ, स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने भगवान राम की नकल करते हुए धनुष और प्रत्यंचा की मुद्रा का प्रदर्शन किया, इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े। पूर्व भारतीय कप्तान को विशेष रूप से 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या का निमंत्रण मिला है।

EXCLUSIVE | VIDEO: "Obviously, something that I put forward to the media lady and requested that song to be played. For me, God has been my greatest blessing, giving me guidance and opportunity. So, it's the least that I can do and it also just gets you in your zone. It's a nice… pic.twitter.com/TtDYg28oRN