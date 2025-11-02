Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी में करुण नायर का जलवा, केरल के खिलाफ ठोका दोहरा शतक

करुण नायर ने 389 गेंदों का सामना करते हुए 233 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 25 चौके और 2 छक्के लगाए। 

November 2, 2025

Ranji Trophy 2025-26: करुण नायर ने रविवार को तिरुवनंतपुरम के केसीए क्रिकेट ग्राउंड में केरल के खिलाफ कर्नाटक के तीसरे राउंड के ग्रुप B रणजी ट्रॉफी मैच में डबल सेंचुरी बनाई। उन्होंने 389 गेंदों का सामना करते हुए 233 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 25 चौके और 2 छक्के लगाए। 

यह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में नायर का 200 या उससे ज़्यादा का पांचवां स्कोर था। उनका पिछला दोहरा शतक इसी साल इंडिया ए के लिए कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आया था। 33 साल के इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में भी दोहरा शतक बनाया है, जहां उन्होंने 2024 में नॉर्थम्पटनशायर के लिए नाबाद 202 रन बनाए थे।

नायर टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 303 रन बनाए थे।केरल के खिलाफ अपनी इस पारी से नायर ने कर्नाटक के लिए अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, जिस टीम में वह विदर्भ के साथ दो सीज़न बिताने के बाद वापस आए हैं। नायर ने पहले राउंड में सौराष्ट्र के खिलाफ फिफ्टी बनाई थी और फिर पिछले राउंड में गोवा के खिलाफ नाबाद 174 रन बनाए थे।

नायर ने इंडियन टीम में लगातार बने रहने के अपने दावे को भी मज़बूत किया। वह इंग्लैंड सीरीज़ के लिए टीम का हिस्सा थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ़ घरेलू सीरीज़ से उन्हें बाहर कर दिया गया था।
 

