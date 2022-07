कपिल देव को रोहित शर्मा का जवाब: बोले- उन्हें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, कोहली का किया बचाव

Highlights रोहित शर्मा ने किया विराट कोहली का बचाव कपिल देव के बयान से असहमति जताई कपिल देव को अंदर की बातें नहीं पता, बोले- रोहित

लंदन: इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज समाप्त हो चुकी है। टीम इंडिया को आखिरी मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन सीरीज भारत के नाम रही। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस सीरीज में भी कुछ नहीं कर सके और उनके बल्ले से रन नहीं निकले। विराट कोहली के लगातार असफल होने के बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उनका बचाव किया है और कहा है कि एक दो खराब सीरीज विराट को खराब खिलाड़ी नहीं बनाती। रोहित ने कहा कि हम उनके पिछले प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

विराट कोहली पर दिए गए कपिल देव के बयान से भी भारतीय कप्तान ने असहमति जताई। कपिल देव ने कहा था कि जब टेस्ट टीम से आर अश्विन को बाहर किया जा सकता है, जो नंबर दो गेंदबाज हैं तो टी20 टीम से विराट कोहली को बाहर क्यों नहीं किया जा सकता।

Kapil Dev has his say on Virat Kohli's place in India's T20I side 🗣️



