IND vs BAN, 2nd Test: मैदान में विराट कोहली को देख पैर छूने दौड़ा ग्राउंड्समैन, फिर हुआ कुछ ऐसा..., वीडियो वायरल

IND vs BAN, 2nd Test: उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरा टेस्ट मैच ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां दिग्गज क्रिकेटरविराट कोहली भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में विराट के फैन्स न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मौजूदा दौर में विराट कोहली के फैन्स की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। विराट कोहली के फैन्स कुछ न कुछ हमेशा ऐसा करते हैं जिससे वह वायरल हो जाते हैं। हाल ही में कानपुर में भी विराट का एक ऐसा ही फैन नजर आया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, जब शुक्रवार को कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के लिए टॉस में देरी हुई, क्योंकि आउटफील्ड गीली थी। रात भर हुई बारिश के कारण ग्रीन पार्क स्टेडियम का एक खास हिस्सा गीला हो गया था, जबकि ग्राउंड स्टाफ ने खेल के लिए माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुक्रवार की सुबह जब विराट कोहली हाथ में बल्ला लेकर मैदान के पास से गुजरे, तो ग्राउंड स्टाफ कवर हटा रहे थे। जैसे ही कोहली पिच के करीब पहुंचे, एक ग्राउंड स्टाफ सदस्य उनकी ओर बढ़ा और उनके पैर छू लिए। पूर्व भारतीय कप्तान ने ऐसा न करने का इशारा किया लेकिन उनके एक साथी ने स्टाफ सदस्य को पीछे धकेल दिया। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब वायरल हो रहा है।

